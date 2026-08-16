Malatya'nın zengin mutfak mirası, alışılmışın dışındaki pişirme yöntemleriyle damaklarda unutulmaz tatlar bırakmaya devam ediyor. Bu lezzetlerin başında gelen ve geleneksel yapılışıyla dikkat çeken Tas Kebabı, bilinen tencere yemeklerinin aksine eti tasta hapsetme ve et suyuyla pilav demlendirme mantığına dayanıyor. Malatya Valiliği resmi kayıtlarında da yer alan bu asırlık tarif, hem sunumu hem de pişirme tekniğiyle mutfak kültürünün en özel örneklerinden birini oluşturuyor.

Tas Kebabı Malzemeleri (Tam Ölçülü Liste)

Geleneksel lezzeti tam kıvamında yakalamak için gereken malzemeler:

1 kg yağsız kuşbaşı et

yağsız kuşbaşı et 750 gram pirinç

pirinç 1/2 kg arpacık soğan

arpacık soğan 4 yemek kaşığı tereyağı

tereyağı 2 yemek kaşığı salça

salça 1-2 adet çubuk tarçın

çubuk tarçın Karabiber ve tuz

Tavanın Ortasında 3 Saatlik Lezzet Nöbeti: Adım Adım Yapılışı

Harmanlama ve Tasa Basma: Kuşbaşı et; tuz, 1 yemek kaşığı tereyağı, karabiber, çubuk tarçın ve soyulmuş arpacık soğanlarla birlikte iyice harmanlanır. Hazırlanan bu karışım bakır bir tasa sıkıca basılır. Tasta Kısık Ateşte Pişirme: Tavanın ortasına, içindeki etle birlikte ters çevrilerek oturtulan tasın üzerine bir ağırlık konur. Üzerini geçecek kadar su ilave edilir ve kısık ateşte et pişinceye kadar (tahminen 2-3 saat) pişirme işlemine devam edilir. Et Suyunun Ayrılması: Et piştikten sonra tavadaki et suyu bir kepçe yardımıyla başka bir kaba alınır. Bu sırada tas yerinden hiç oynatılmaz. Et Suyuyla Demlenen Pilav: Tasın olduğu tavada kalan yağ eritilir, salça ilave edilerek birkaç kez karıştırılır ve ayrılan et suyu tekrar tavaya eklenir. Kaynayan et suyuna; tuz ve önceden yarım saat tuzlu suda bekletilip süzülmüş pirinçler salınır. Tavanın kapağı kapatılarak pilav gibi pişirilir ve demlendirilir. Görsel Şölen ve Servis: Demlenme süreci tamamlandıktan sonra tavanın ortasındaki tas çıkarılır. Etin pilavın ortasında kaldığı bu eşsiz lezzet, sıcak olarak servis edilir.

Mutfaktakiler İçin Önemli Püf Noktası

Evinde geleneksel bakır tas bulunmayanlar için tarifte pratik bir çözüm de sunuluyor. Borcamın kek kalıbı da aynı yöntemle tas yerine rahatlıkla kullanılabiliyor.