Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu verilerine ve Kur'an-ı Kerim esaslarına göre, bir yuvanın manevi huzurla dolması için dikkat edilmesi gereken temel hususlar şunlardır:

· Sevgi ve Merhamet (Meveddet ve Rahmet): Kur'an-ı Kerim'de (Rûm Suresi 21. ayet) evliliğin ana gayesi eşlerin birbirinde huzur bulması, aralarında sevgi ve merhamet bağının kurulması olarak tarif edilmiştir.

· Aşırı Kıskançlık ve Zan Yasağı: Eşlerin birbirine karşı temelsiz şüpheler duyması, tecessüs (gizli hallerini araştırma) yapması ve suizanda bulunması dinimizce yasaklanmıştır.

· İyi Geçim ve Tatlı Dil: Peygamber Efendimiz (s.a.s.), "Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır" buyurarak evde tatlı dilli ve güler yüzlü olmayı imanın bir gereği saymıştır.

· Mahremiyete Saygı: Aile içinde yaşanan özel halleri, tartışmaları veya sırları üçüncü şahıslara veya akrabalara taşımak aile mahremiyetinin ihlali ve günahtır.

16 Ağustos 2026 Malatya Güncel Ezan Vakitleri Listesi

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre bugün (16 Ağustos Pazar) Malatya için güncel namaz saatleri sırasıyla şu şekildedir:

· İmsak: 04:03

· Güneş: 05:35

· Öğle: 12:36

· İkindi: 16:21

· Akşam: 19:27

· Yatsı: 20:53

Busabah Medya ailesi olarak tüm Malatyalı hemşehrilerimize aileleriyle birlikte huzurlu, bereketli ve mutlu bir pazar günü dileriz.