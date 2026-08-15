Malatya’nın Arapgir ilçesinde yer alan Köseoğlu Mahallesi, bölgenin köklü geçmişine tanıklık eden muazzam yapılara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu özel yapılardan biri olan Mir-i Liva Ahmet Paşa Camii, geçmişten günümüze taşıdığı özgün mimari nitelikleri ve tarihi atmosferiyle görenlerin dikkatini çekiyor. Osmanlı dönemi mimari anlayışını en somut şekilde gözler önüne seren yapı; sağlam kesme taş duvarları, özenle işlenmiş ahşap unsurları ve kendine has detaylarıyla Arapgir’in tarihi dokusunu günümüze yansıtıyor.



Osmanlı Döneminden Günümüze Uzanan Köklü Tarih



İnşa edildiği ilk dönemlerde daha mütevazı ve küçük bir mescit olarak hizmet veren yapı, zaman içerisinde bölgedeki ihtiyaçlar ve geçirdiği onarımlar doğrultusunda genişletilerek günümüzdeki formuna kavuştu. Doğu-batı doğrultusunda uzanan dikdörtgen planlı bir mimari şemaya sahip olan camide, dönemin taş işçiliğini gösteren kesme taş malzeme hakimdir.



Dışarıdaki masif taş yapının aksine, caminin iç mekanına adım atıldığında ziyaretçileri sıcak bir ahşap doku karşılamaktadır. Taşıyıcı nitelikteki ahşap sütunlar ve tavan işçiliği, mekana hem estetik bir derinlik kazandırmakta hem de Osmanlı sivil-dini mimarisinin yöresel uyumunu gözler önüne sermektedir.



İncelikli Mimari Detaylar ve Taş İşçiliği



Mir-i Liva Ahmet Paşa Camii, cephe tasarımından iç mekan süslemelerine kadar her noktasında ayrı bir mimari incelik barındırıyor. Yapının pencere düzenlemelerinde hem geleneksel sivri kemerli hem de yuvarlak kemerli mimari elemanlara yer verilerek estetik bir denge sağlanmıştır.



Caminin ibadet alanındaki en dikkat çekici bölümlerden biri ise şüphesiz mihrabıdır. Özenle işlenmiş süslemeleriyle öne çıkan mihrabın çevresinde yer verilen bitkisel motifler, dönemin sanat anlayışını yansıtmaktadır. Mihraptaki bu ince işçilik, yapının genelindeki sağlam taş yapıyı tamamlayarak mekana sanatsal bir değer katmaktadır.



Yapının batı köşesinde konumlanan minare ise caminin tarihi siluetinin en belirgin unsurlarından birini oluşturmaktadır. Tamamen kesme taştan inşa edilen minare, oranları ve köklü duruşuyla caminin genel mimari kompozisyonunu bütünlemektedir.



1977 Yılında Resmi Olarak Koruma Altına Alındı



Taşıdığı yüksek tarihi ve sanatsal değerler göz önüne alınarak Mir-i Liva Ahmet Paşa Camii, 10 Eylül 1977 tarihinde resmi olarak tescil edildi. Anıtlar kurulu tarafından "1. Grup Yapı" statüsünde koruma altına alınan cami, böylelikle Arapgir’in tescilli kültür varlıkları arasındaki yerini sağlamlaştırdı.



2013 Restorasyonu İle Yeniden Hayat Buldu



Yüzyıllar boyunca doğa şartları ve kullanıma bağlı olarak yıpranmaya maruz kalan tarihi yapı için geniş kapsamlı bir ihya süreci başlatıldı. 2013 yılında titizlikle yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında caminin taş duvarları, ahşap tavanı, mihrabı ve minaresi özgün malzemelerine sadık kalınarak yenilendi. Başarıyla tamamlanan restorasyonun ardından tarihi cami, kapılarını hem ibadete hem de ziyaretçilere yeniden açtı.



Arapgir’in Tarihi ve Kültürel Kimliğini Yaşatıyor



Tarihi boyunca geçirdiği dönüşümlere rağmen özgün ruhunu kaybetmeyen Mir-i Liva Ahmet Paşa Camii, bugün Arapgir’in geçmişten günümüze uzanan en kıymetli kültür miraslarından biri olarak ayakta duruyor. Osmanlı mimarlık mirasının nitelikli bir örneği olan yapı, gerek tarih meraklılarının gerekse ilçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin odak noktası olmaya devam ediyor.