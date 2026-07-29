Büyükocak cem evinin dedesi Hümmet Kaygusuz, 8 asırlık bu yapının kilit tutmayan kapı sistemi ce cem evinin tarihi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Cem evinin tarihi hakkında bilgi veren Kaygusuz,

"Burası 802 yıllık bir cem evi. Bu cem evine hiçbir zaman kilit vurulmamıştır, her zaman 7 gün 24 saat açıktır. Yan tarafındaki delikten kolunuzu sokarak anahtarı çevirdiğinizde kapı açılır. Türkiye’nin en eski cem evi"

şeklinde konuştu.

Kapıdaki Sır: 4 Kapı 40 Makam ve Eşik Mimarisi

Büyükocak Cem evi’nin mimari yapısının tesadüf olmadığını, her bir noktasının inanç ritüellerinde derin bir karşılığı bulunduğunu belirten Dede Kaygusuz, "İnsan-ı kamil" olma yolculuğunun bu kapılardan geçtiğini vurguladı:

"Alevi Bektaşi geleneğinde 4 kapı 40 makam vardır. Şeriat kapısı, tarikat kapısı, marifet kapısı ve hakikat kapısı. Her kapının da kendine münhasır 10’ar makamı vardır. Bu makamları birer birer çıkarsanız hakikat kapısına varırsınız, insan-ı kamil olma kapısına varırsınız."

Mekâna giriş yapılırken eşiklere neden basılmadığına da değinen Kaygusuz, kapı çerçevesindeki kutsal simgeleri şu şekilde ifade etti:

"Cem evine girerken birkaç eşik bulunuyor ama eşiklere basılmıyor. Çünkü kapının sağı İmam Hasan, solu İmam Hüseyin. Alt eşik Fatma Anamız, üst eşik Hz. Muhammed Efendimiz bu nedenle eşiklere basmayız"

Büyükocak Cem evi'nin Öne Çıkan Özellikleri

Tarihi Geçmiş: 1224 yılında inşa edildi, 802 yıldır varlığını sürdürüyor.

Giriş Sistemi (Açılış Sırrı): Kapı kilitlenmiyor; ziyaretçiler kapının yanındaki delikten kollarını uzatıp anahtarı çevirerek içeri girebiliyor.

Erişilebilirlik: Haftanın 7 günü, 24 saat boyunca kesintisiz açık tutuluyor.

İnanç Sembolizmi: Yapıda "Şeriat, Tarikat, Marifet, Hakikat" kapılarını içeren 4 Kapı 40 Makam öğretisi temel alınıyor.

Eşik Ritüeli: Sağ söve İmam Hasan’ı, sol söve İmam Hüseyin’i, alt eşik Hz. Fatma’yı, üst eşik ise Hz. Muhammed’i temsil ettiği için ziyaretçiler eşiğe basmadan içeri giriyor.