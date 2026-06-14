Malatya ve bölgenin en önemli doğal zenginliklerinin başında gelen Arapgir Kozluk Çayı Kayaarası Kanyonu, muazzam uzunluğu ve sunduğu ekstrem spor imkanlarıyla doğa tutkunlarının vazgeçilmez rotalarından biri olmayı sürdürüyor. Sarp kayalıkları, zengin yaban hayatı ve göz alıcı manzaralarıyla bilinen devasa kanyon, şehirden uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Bölge turizminin kalbi konumundaki bu muazzam kanyon, coğrafi yapısı ve uzunluğuyla dikkat çekiyor. Arapgir - Divriği kara yolu üzerinde bulunan Çiğnir Köyü Köprüsü’nden başlayan bu heyecan dolu rota, yer yer dik ve sarp kayalıkların arasından süzülerek Serge Mahallesi sınırlarında yer alan Meydan Köprüsü’nde son buluyor.

Tam 17 bin 847 metre uzunluğa sahip olan Kayaarası Kanyonu, Türkiye'nin en karakteristik ve yürüyüşü en keyifli kanyon parkurlarından biri. Kanyon boyunca akıp giden Kozluk Çayı ise bölgedeki ekolojik dengenin merkezini oluştururken, ziyaretçilerine her mevsim farklı bir görsel şölen sunuyor.

TURİZM VE SPOR FAALİYETLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Kayaarası Kanyonu, yılın her döneminde farklı turizm ve spor faaliyetlerine ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. Yapılan gözlemler ve bölgedeki hareketlilik, kanyonun şu alanlar için ideal bir doğal ortam sunduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor:

Dağcılık ve Kaya Tırmanışı: Profesyonel ve amatör tırmanışçılar için dik sarp kayalıklar,

Trekking ve Doğa Yürüyüşü: Kilometrelerce uzanan güvenli ve tescilli yürüyüş rotaları,

Kampçılık ve Yaylacılık: Doğanın kalbinde, sessiz ve huzurlu çadır kampı alanları.

DAĞ KEÇİLERİNİN GÜVENLİ SIĞINAĞI

Kayaarası Kanyonu sadece sporcular için değil, vahşi yaşamı gözlemlemek isteyenler için de eşsiz bir habitat sunuyor. Koruma altındaki dağ keçilerinin ve bölgeye özgü birçok yaban hayvanı türünün kanyon-vadi çevresindeki dik yamaçlarda yaşamlarını sürdürdüğü biliniyor. Doğal yaşamın tüm saflığıyla korunduğu bu bölge, biyolojik çeşitliliğiyle ekoturizmin bölgedeki en güçlü kalesi sayılıyor.

Her yıl doğaseverlerin, fotoğrafçıların ve kampçıların uğrak noktası olan Arapgir Kozluk Çayı Kayaarası Kanyonu, doğanın ihtişamını yerinde görmek isteyen tüm misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.