Arapgir'in önemli turizm merkezlerinden biri olan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kayaarası Kanyonu'nda sağanak yağış sonrası Kozluk Çayı'nda taşkın meydana geldi. Debinin yükselmesiyle birlikte çay çevresindeki bazı yollar ve yürüyüş güzergahları su altında kaldı. Taşkın nedeniyle ulaşıma kapanan rotaların yeniden açılması için belediye ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı.

Bölgede incelemelerde bulunan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, yaşanan taşkının mevsimsel şartlar dikkate alındığında olağan bir durum olduğunu söyledi.

Kozluk Çayı'nın farklı kaynaklardan beslenerek bölgeye ulaştığını belirten Cömertoğlu,

"Bu aslında bu mevsimde çok fazla olmayan bir taşkın. Üst tarafımızda yaylalar var. Bir tarafı Kozluk Çayı'nın Yamadağı tarafından gelen kolu, diğer tarafı ise Sarıçiçek Yaylası'ndan gelen kol. Şu an Gözdere ile Bozuk Çayı'nın birleştiği noktadayız. Sarıçiçek bölgesine yoğun yağış düştü. Bu nedenle ciddi miktarda su birikimi oluştu ve araçların karşıdan karşıya geçmesi zorlaştı"

dedi.

Belediye ekiplerinin bölgede gerekli tedbirleri aldığını ifade eden Cömertoğlu,

"Yağışın etkisinin azalmasının ardından ekiplerimiz çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için sahadayız. Bunlar bölgemizde zaman zaman yaşanan olaylar. Arapgir vadilerden ve derelerden oluşan bir yapıya sahip. Çok sayıda su kaynağı ve derin dere yatakları bulunuyor. Bu nedenle bu dönemde yaşanan bu hadise normal bir hadise"

diye konuştu.

