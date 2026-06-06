Peki, Dünya Kupası millî maçları ne zaman başlıyor? Türkiye’nin Dünya Kupası fikstürü, maç tarihleri ve saatleri nasıl? Avustralya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Vincenzo Montella’nın öğrencileriyle ilgili merak edilen tüm detaylar ve güncel A Millî Takım Dünya Kupası kadrosu…

2026 DÜNYA KUPASI TÜRKİYE MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kuzey Amerika kıtasında futbol rüzgarları estirecek olan dev turnuvada A Millî Futbol Takımımız; ABD, Paraguay ve Avustralya ile aynı grupta yer alıyor.

Hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 yenerek moral depolayan ve son hazırlık karşılaşmasını 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de Inter Miami Stadı'nda Venezuela ile oynayacak olan Millilerimizin Dünya Kupası serüveni 14 Haziran'da resmen başlıyor.

KRİTİK AVUSTRALYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bakanlıkların ve ÖSYM'nin (LGS ve sınav takvimi güncellemelerinde de belirtilen) lojistik planlamalarına dahi yön veren Türkiye - Avustralya müsabakası, turnuvanın en kritik grup maçlarından biri olacak. Türkiye ile Avustralya arasındaki bu dev karşılaşma, Türkiye saatiyle (TSİ) sabah 07.00'de oynanacak. Erken saatteki bu randevu için tüm Türkiye tek yürek olacak.

A MİLLÎ TAKIM 2026 FIFA DÜNYA KUPASI KADROSU

Teknik direktör Vincenzo Montella liderliğinde turnuvada destan yazmaya hazırlanan A Millî Takımımızın açıklanan güncel 2026 Dünya Kupası kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ VE BÜYÜK HEDEF

A Millî Futbol Takımımız, en son Güney Kore ve Japonya’nın 2002 yılında ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası'na katılmış ve Şenol Güneş yönetiminde turnuvayı Dünya 3.'sü olarak tamamlayarak tarihi bir başarıya imza atmıştı. Tam 24 yıl sonra yeniden bu dev arenaya dönen ay-yıldızlılar, genç ve yıldızlarla dolu kadrosuyla Amerika kıtasında yeni bir tarih yazmak için sahaya çıkacak.