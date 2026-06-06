UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Arslantepe Höyüğü'nün adını taşıyan yarı maraton, bu yıl ilk defa uluslararası düzeyde gerçekleştirilerek kente büyük bir spor coşkusu yaşatmaya hazırlanıyor. Türkiye'den ve dünyadan pek çok profesyonel ile amatör sporcunun ter dökeceği bu önemli etkinlik için şehir trafiğinde geniş çaplı düzenlemelere gidildi. Organizasyonun sorunsuz ve uluslararası standartlarda, tam bir güvenlik çemberi içerisinde tamamlanabilmesi adına kentin en işlek noktalarında park yasağı uygulaması devreye alındı.

ARAÇ SAHİPLERİNE KRİTİK UYARI: OTOMOBİLLER ÇEKİCİYLE KALDIRILACAK

Malatya Büyükşehir Belediyesi, maratonun yapılacağı güzergahlarda ikamet eden vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için muhtarlıklar vasıtasıyla bilgilendirme çalışmalarını tamamladı. Alınan karara göre, 6 Haziran gecesi itibarıyla yarış parkuru üzerinde yer alan cadde ve sokaklara kesinlikle araç park edilmeyecek. Özellikle Mehmet Buyruk Caddesi, Kanalboyu Caddesi, Güngör Caddesi ve 100. Yıl Parkı çevresinde bulunan araçların, yarış sabahı en geç saat 06:00'ya kadar bulundukları alandan alınması gerekiyor. Kurala uymayan ve belirtilen saatten sonra park halinde bulunan tüm otomobiller, emniyet ile belediye ekiplerinin ortak çalışmasıyla çekicilere yüklenerek otoparklara nakledilecek.

TRAFİĞE KAPANACAK OLAN 20 NOKTA BELLİ OLDU

Büyük yarış dolayısıyla 7 Haziran Pazar sabahı saat 07:00'den itibaren güzergahlar ve bu yollara çıkan tüm bağlantı noktaları tek yönlü olarak araç trafiğine tamamen kapatılacak. Koşucular parkurları tamamladıkça kapanan yollar saat 13:00'e kadar aşamalı bir şekilde yeniden ulaşıma açılacak. Bu süreçte toplu taşıma hizmetleri de yeniden planlanırken, MOTAŞ bünyesindeki otobüsler 06:00 ile 14:00 saatleri arasında alternatif güzergahlar üzerinden vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecek.

İŞTE PARK YASAĞI UYGULANACAK VE KAPATILACAK O YOLLAR

Sürücülerin araçlarını kesinlikle bırakmaması gereken ve ulaşıma kapatılacak yolların listesi şu şekilde belirlendi: Karahatun Sokak, Çamlık Sokak, Aslantepe Sokak, Mehmet Akif Üstündağ Caddesi, Kuzey Kuşak Yolu, Gözde Sokak, Güzide Sokak, Kudüs Caddesi, Recai Kutan Caddesi, Battalgazi Kavşağı, Sivas Caddesi, Sağlık Caddesi, Mehmet Buyruk Caddesi, Yusuf Özal Caddesi, Aspuzu Caddesi, Ülkü Sokak, Çoşkun Sokak, Fahri Kayahan Saatli Kavşak, İsmet Paşa Caddesi ve Güngör Caddesi.

MARATON PARKURLARI NEREDEN BAŞLAYIP NEREDE BİTİYOR?

Kentin kalbinde atacak olan organizasyon üç farklı kategorideki koşularla gerçekleştirilecek:

21K Yarı Maraton Koşusu: Arslantepe Höyüğü'nden başlayarak sırasıyla Orduzu Sokak, Mehmet Akif Üstündağ Sokak, 4. Sokak, Köroğlu Sokak, Battalgazi Sokak, Recai Kutan Sokak, Sağlık Caddesi, Mehmet Buyruk Caddesi, Yusuf Özal Sokak, Aspuzu Sokak, Kanalboyu Caddesi, Yeşilyurt Sokak, Gülay Sokak ve Güngör Caddesi güzergahını izleyecek olan sporcular, yarışı 100. Yıl Parkı'nda bitirecek.

10K Koşu Parkuru: Mehmet Buyruk Caddesi'nden çıkış yapacak olan yarışmacılar; Yusuf Özal Sokak, Aspuzu Sokak, Yeşilyurt Sokak, Gülay Sokak ve Güngör Caddesi'ni geçerek 100. Yıl Parkı'ndaki bitiş çizgisine ulaşacak.

4.2K Halk Koşusu Parkuru: Kayalık 2. Sokak'tan başlayan bu parkur ise Yüzüncü Yıl Parkı çevresindeki ring hattını takip ederek Güngör Caddesi'nde son bulacak.