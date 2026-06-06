Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında usulsüz avcılıkla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Yapılan denetimlerde usulsüz avlandıkları belirlenen 6 kişi hakkında yasal işlem uygulanırken, av faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen malzemelere de el konuldu.

Denetimlerde 6 adet canlı keklik, 1 adet ölü keklik ile 2 adet ses cihazı ele geçirildi. Ekipler tarafından koruma altına alınan canlı keklikler, gerekli sağlık ve kontrol işlemlerinin ardından yeniden doğal yaşam alanlarına salındı.

Yetkililer, doğal hayatın korunması amacıyla kaçak ve usulsüz avcılığa yönelik denetimlerin sürdürüleceğini belirterek vatandaşların yaban hayatının korunması konusunda duyarlı olmalarını istedi.