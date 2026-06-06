Peki, 2026 LGS sınavı ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı? LGS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte MEB.gov.tr e-Okul LGS giriş belgesi görüntüleme ekranı ve sınava dair tüm detaylar...

2026 LGS SINAVI NE ZAMAN? (SINAV TARİHİ NEDEN DEĞİŞTİ?)

MEB tarafından daha önce 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağı açıklanan LGS sınavının tarihi 13 Haziran 2026 Cumartesi günü olarak güncellendi.

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamaya göre; 2026 FIFA Dünya Kupası maç takviminde A Millî Futbol Takımımızın Avustralya ile oynayacağı müsabakanın Türkiye saatiyle 07.00'de başlayacak olması ve maç sonrasında ülke genelinde yaşanabilecek olası kutlamalar, yüksek ses ve trafik yoğunluğu nedeniyle sınav tarihi öğrencilerin odaklanması açısından 1 gün öne çekildi.

LGS'YE KAÇ GÜN KALDI?

Bugün 6 Haziran 2026 Cumartesi. 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan LGS merkezî sınavına tam 7 gün (1 hafta) kaldı.

LGS OTURUM SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Sınav tarihi 13 Haziran Cumartesi gününe alınsa da oturum saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. LGS iki oturum halinde şu saatlerde uygulanacak:

1. Oturum (Sözel Bölüm): Saat 09.30'da başlayacak.

2. Oturum (Sayısal Bölüm): Saat 11.30'da başlayacak.

Önemli Son Dakika Detayı: Sınav hazırlıklarının eksiksiz tamamlanması amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü tüm örgün eğitim kurumlarında (okullarda) eğitime 1 gün süreyle ara verilecek. Öğretmenler de bu tarihte idari izinli sayılacak.

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI: GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

8’inci sınıf öğrencilerinin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ve mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşmek için ter dökeceği LGS'de sınav yerleri 3 Haziran Çarşamba günü ilan edildi.

Öğrenciler; kimlik bilgileri, sınav merkezi, bina, salon ve sıra numarası gibi hayati bilgilerin yer aldığı LGS sınav giriş belgesini https://e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden görüntüleyebilecek ve dökümünü alabilecek.

MEB E-OKUL LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI

LGS sınav giriş belgenizi sorgulamak ve sınav yerinizi öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi (e-okul.meb.gov.tr) sayfasına giriş yapın.

Ana sayfada yer alan "2026 Merkezî Sınav Giriş Belgesi Sorgulama Ekranı" butonuna tıklayın.

Öğrencinin T.C. Kimlik Numarası ve Okul Numarası gibi istenen bilgileri sisteme girin.

Güvenlik kodunu da yazdıktan sonra LGS sınav giriş belgenizi görüntüleyebilir, bilgisayarınıza indirerek çıktısını alabilirsiniz.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ.