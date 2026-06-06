CHP’nin eski Genel Başkanlarından ve eski Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın, CHP Malatya İl Başkanlığını ziyaret ederek gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. Parti içinde yaşanan son gelişmeleri sert bir dille eleştiren Karayalçın, 38. Olağan Kurultay'a ilişkin çarpıcı bir hile çıkışında bulundu.

"38. KURULTAYDA OYLAMAYA HİLE KARIŞTIRILMIŞ OLABİLİR"

Partisinin yüz yılı aşkın tarihinde çok büyük badireler atlattığını belirterek sözlerine başlayan Murat Karayalçın, iptal edilen 38. kurultay sürecine dair çarpıcı ifadeler kullandı. Kurultaya hile karıştırıldığı iddialarına değinen Karayalçın şöyle konuştu:

"Genel Başkanımız Özgür Özel’in seçildiği 38’inci kurultayımızda eğer iddia edildiği gibi oylamaya hile karıştırıldıysa yapılması gereken kim hile karıştırdıysa onun bulunmasıdır. Ben bunu duymadım, görmedim. Ben duymamış ve görmemiş olabilir ama 38’inci kurultayda oylamaya hile karıştıranlar olabilir. Bunu yapmış olanlar olabilir ama yargı ve savcılıklar niye var? Onların görevi bunları ortaya çıkartmak değil mi? Bunları ortaya çıkaracaksın ondan sonra yasalara göre verilmesi gereken ceza ne ise o cezayı keseceksin. 3,5 kişi veya 30 kişi bilmiyorum kaç kişi ise cezalarını vereceksin. Şimdi onlar böyle yaptı diye 38’inci kurultayımızda oylamaya hile karıştırıldı diye 38’inci kurultay iptal edilebilir mi? Vicdanen bu olacak iş mi? Ama yaptılar."

"100 YILLIK TARİHİMİZİN EN ZOR GÜNLERİNİ YAŞIYORUZ"

CHP'nin geçmişte yaşadığı baraj altında kalma ve kapatılma süreçlerini hatırlatan Karayalçın,

"100 yılı aşkın yaşam süresi olan bir parti olmak kolay değil. Çok güçlü bir tarihimiz var. Bu 100 küsür yıllık dönemde çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Çok büyük badireler atlattık. Bir defa kapatıldık, 12 yıl kapalı kaldık. 2 defa mallarımıza el konuldu. Bir defa benim siyasi sıfır diye adlandırdığım barajın altında kaldık. Meclis dışında kaldık ama toparlandık. Çok büyük bir atılımın içindeydik, iktidarın eşiğindeydik ama bize büyük bir darbe vuruldu. Belki de 100 küsür yıllık tarihimizin en zor günlerini yaşıyoruz. Partimizin 38’inci kurultayı haksız bir nedenle iptal edildi, geçersiz sayıldı"

ifadelerine yer verdi.

"PARTİMİZE POLİS GİRDİ, BİR TUZAK KURULDU"

Mayıs 2026'da yaşanan olayları ‘yüz karası’ olarak nitelendiren Karayalçın, parti binasına yapılan polis müdahalesini ve maruz kaldıkları durumu şu sözlerle özetledi:

"21 Mayıs 2026 tarihi bizim için de Türkiye siyasetinin bütünü içinde yüz karasıdır. 24 Mayıs 2026 tarihi bizim için bir ölçüde Türkiye siyaseti için de başka bir yüz karasıdır. Partimize polis girdi. Partimizin bilmediğimiz, tanımadığımız insanlarla çevrildiğine tanık olduk. Sonra polisler geldi, gaz sıkıldı, demir kapılar kesildi, içeriye polis girdi. Bizim iktidar yürüyüşümüzü gördüler bir yandan belediye başkanlarımızı içeriye atıyorlar bir yandan bize bu tür komplolar kuruyorlar. Bizi hep birlikte bir çukura ittiler. Bütün Cumhuriyet Halk Partililer, hepimiz bir çukurun içine itildik. Bir tuzak kuruldu ve o çukurun içine itildik. Hakkımızı arayamıyoruz. Yargı bizim taleplerimizi değerlendirmiyor."