Peki, 2026 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? MSB PERTEM sonuç sorgulama ekranına nasıl giriş yapılır? Baraj puanını aşan adayları 2. seçim aşamasında hangi mülakatlar bekliyor? İşte MSÜ yerleştirme sonuçlarına dair merak edilen tüm detaylar ve geçmiş yılların takvimi doğrultusundaki kritik tarih öngörüleri…

2026 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (AÇIKLANMA TARİHİ)

Millî Savunma Bakanlığı tarafından 2026 yılı MSÜ tercih sonuçlarının ilan edileceği resmi tarih henüz duyurulmadı. Ancak geçmiş yıllardaki değerlendirme süreleri ve MSB PERTEM takvimi incelendiğinde, sonuçların açıklanacağı döneme dair çok güçlü bir öngörü bulunuyor.

İşte yıllara göre MSÜ tercih ve sonuç ilan periyodu:

2025 Yılı: Tercihler 18 Nisan'da bitmiş, sonuçlar 23 Haziran'da ilan edilmişti.

2026 Yılı (Beklenen): Başvurular 24 Nisan'da tamamlandı. Sonuçların haziran ayının son haftasında (22-26 Haziran tarihleri arasında) kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Değerlendirme işlemleri Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay MYO tercihleri için ayrı ayrı yürütülüyor. Süreç tamamlanır tamamlanmaz MSB'den "Sonuçlar açıklandı" duyurusu gelecek.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

MSÜ yerleştirme sonuçları açıklandığında adaylara posta yoluyla ya da yazılı bir belgeyle bildirim yapılmayacak. Adaylar, sonuçları dijital ortamda şahsen sorgulamak durumunda.

Sonuçlar, Millî Savunma Bakanlığı’nın resmi personel temin sistemi olan https://personeltemin.msb.gov.tr (PERTEM) adresi üzerinden ilan edilecek.

Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak "MSÜ Tercih Sonucu Görüntüleme" ekranından yerleştirme durumlarını kuruşu kuruşuna öğrenebilecek.

BARAJI GEÇEN ADAYLARI HANGİ MÜLAKATLAR BEKLİYOR? (2. SEÇİM AŞAMASI)

Tercih sonuçlarına göre belirlenecek olan taban (baraj) puanları yakalayan ve mülakatlara çağrılan adaylar, Ankara'da bulunan Kara Harp Okulu yerleşkesinde düzenlenecek olan ikinci aşama sınavlarına katılacaklar.

Adayların askeri öğrenci olabilmek için başarıyla geçmesi gereken zorlu testler şu şekilde:

Evrak Kontrolü ve Fiziki Değerlendirme: Adayların boy, kilo ve genel fiziki şartları kontrol edilecek.

Fiziki Yeterlilik Testi (Spor): Adayların dayanıklılık ve çeviklikleri spor testleriyle ölçülecek.

Kişilik Değerlendirme Testi ve Mülakat: Adayların askeri liderlik potansiyelleri ve sözlü ifade yetenekleri sınanacak.

Hava Harp Okulu Adaylarına Özel: Bu bölümü tercih eden adaylar ek olarak "Psikomotor Testi"ne tabi tutulacak.

Sağlık Muayenesi: Tüm aşamaları geçen adaylar, askeri öğrenci olur raporu almak üzere tam teşekküllü hastanelere sevk edilecek.