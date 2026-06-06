Şehit kabirleri başında Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ve duygu dolu anların yaşandığı programa; MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, ilçe başkanları, geçmiş dönem il başkanları, Ülkü Ocakları eski yöneticileri ve çok sayıda partili katılarak adeta gövde gösterisi yaptı.

"YOLUMUZ BAŞ VEREN AMA BAŞ EĞMEYENLERİN YOLUDUR"

Şehitlik ziyaretinde partililere seslenen MHP Malatya İl Başkanı Turgay Şengönül, yeni yönetim olarak yol haritalarını ve istikametlerini şehitlerin manevi huzurunda çizmek istediklerini belirtti.

Ülkücü hareketin temelinde kişisel hesapların değil, millet sevdasının yattığını vurgulayan Şengönül, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün buraya gelişimizin çok önemli bir anlamı var. Göreve başlarken istikametimizi belirlemek ve davamızın temel taşlarını bir kez daha hatırlamak adına ülkücü şehitlerimizin manevi huzuruna geldik. Bizim yolumuz vatanı, milleti ve mukaddes değerleri uğruna baş veren ama asla baş eğmeyen yiğitlerin yoludur. Ülkü Ocakları İl Başkanlığımız döneminde olduğu gibi, MHP İl Başkanlığımız süresince de şehitlerimizin emanetine omuz omuza possesses çıkacağız."

"BU HAREKET YALNIZCA SİYASİ BİR YAPI DEĞİLDİR"

Yeni yönetimin ilk programını şehitlikte yapmasının çok derin bir manası olduğunu ifade eden MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise milliyetçi ülkücü hareketin iman ve çileyle olgunlaşan kutlu bir dava olduğunu söyledi.

Fendoğlu, tarihin her döneminde devletin bekası için bedel ödediklerini hatırlatarak,

"Buraya sadece bir ziyaret için gelmedik; geçmişimizi yad edip geleceğe olan sözümüzü tazelemeye geldik. Şehitlerimizin huzurunda söz veriyoruz; emanetlerine leke sürdürmeyecek, ülkücü hareketi Malatya'da çok daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız"

şeklinde konuştu.

"MAKAM MEVKİ DÜŞÜNMEDİLER"

Programda söz alan MHP eski İl Başkanlarından Fahri Yüksel de kabirleri başında dua ettikleri dava arkadaşlarının birçoğunun hayatının baharında, dünyalık hiçbir menfaat gözetmeden şehadet şerbeti içtiğini belirterek, bu hatırayı yaşatmanın herkesin namus borcu olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından rehberliğinde dualar edilen heyet, şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfiller bıraktı. MHP Malatya İl Teşkilatının yeni dönemdeki bu ilk buluşması, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.