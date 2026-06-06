Peki, 2026 yılında 15 Temmuz resmi tatil mi, kaç gün tatil olacak? 15 Temmuz’da bankalar, hastaneler ve devlet daireleri kapalı mı? İşte 2026 resmi tatil takvimi kapsamında merak edilen tüm detaylar…

15 TEMMUZ 2026 RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜN?

Evet, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, yasal mevzuata göre resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

2026 yılı takvimine bakıldığında, bu yıl 15 Temmuz Çarşamba gününe denk gelmektedir. Hafta ortasında idrak edilecek olan bu anlamlı günde, yurt genelinde darbe girişimine karşı gösterilen kahramanca direnişi anma adına çeşitli programlar ve etkinlikler düzenlenecek.

15 TEMMUZ KAÇ GÜN TATİL, YARIM GÜN MÜ?

En çok merak edilen konulardan biri de tatilin süresi ve hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceği oldu. 15 Temmuz bu sene tam ortada, yani çarşamba günü olduğu için hafta sonu ile birleşme durumu bulunmuyor. 15 Temmuz günü yarım gün değil, tam gün resmi tatildir.

Dolayısıyla 2026 yılı 15 Temmuz tatili, salı akşamı veya perşembe sabahı ile köprülenmediği sürece sadece 1 gün (çarşamba günü) olarak uygulanacaktır.

15 TEMMUZ'DA OKULLAR, BANKALAR VE DEVLET DAİRELERİ KAPALI MI?

15 Temmuz Çarşamba günü resmi tatil olduğu için ülke genelinde hayat kamu kurumlarında duracak.

Kapanacak Yerler: Tüm kamu kurum ve kuruluşları, valilikler, belediyeler, vergi daireleri, kaymakamlıklar, bankalar, PTT'ler ve noterler 15 Temmuz Çarşamba günü kapalı olacak.

Sağlık Ocakları ve Hastaneler: Aile Sağlığı Merkezleri (sağlık ocakları) ve hastanelerin poliklinikleri hizmet vermeyecek. Ancak hastanelerin Acil Servis bölümleri 7/24 hizmete devam edecek.

Eğitim Kurumları: Yaz okulu, kurs veya resmi işlemlerin yürütüldüğü okullar ile halk eğitim merkezleri kapalı olacak.

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA 15 TEMMUZ’DA MESAİ VERİLECEK Mİ?

Mevzuata göre resmi tatil günlerinde kamu çalışanları idari izinli sayılarak doğrudan tatil yaparken, özel sektörde işlerin sürekliliği nedeniyle mesai devam edebiliyor.

15 Temmuz Çarşamba günü çalışmak durumunda kalan özel sektör çalışanları, İş Kanunu uyarınca ek mesai (resmi tatil mesaisi) ücreti almaya hak kazanacak. Çalışmayan özel sektör personeli ise maaşlarından herhangi bir kesinti yapılmaksızın o günü tatil olarak geçirecek.