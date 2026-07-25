Günün dikkat çeken başlıkları arasında; Vezne24 Tahsilat Sistemleri ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin faaliyet izninin iptal edilmesi ve İdare Mahkemelerinin kurulması ile yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin önemli kararlar yer aldı.

İşte 25 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yer alan tüm düzenlemeler, kararlar ve tebliğlerin detayları:

Yürütme ve İdare Bölümü

Yönetmelikler

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: Birlik bünyesindeki idari ve operasyonel süreçlere yönelik yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Petrol Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: Oda yönetimi ve üyelik süreçlerini ilgilendiren ana yönetmelik maddelerinde değişikliğe gidildi.

Tebliğler ve Önemli Kararlar

Ödeme Hizmetlerinde Lisans İptali: Vezne24 Tahsilat Sistemleri ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İthalat Düzenlemeleri: İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2026/10) yayımlandı.

Özelleştirme Kararları: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 24/7/2026 tarihli ve 2026/ÖİB-K-29, 30 ve 31 sayılı kararları kamuoyuna duyuruldu.

Yargı Kararları

İdare Mahkemeleri Düzenlemesi: İdare Mahkemelerinin kurulmasına ve yargı çevrelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin kritik karar yayımlandı.

İlan Bölümü

Resmi Gazete’nin ilan bölümünde ise günlük mali veriler ile resmi duyurular yer aldı:

Yargı İlanları

Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

Çeşitli İlanlar

Finansal Veriler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen günlük döviz kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) günlük değerleri ilan edildi.