Yaz sezonunda yükselen hava sıcaklıkları, açık büfe tüketimi ve farklılaşan hijyen koşulları mide-bağırsak sisteminde gelişen enfeksiyonların sıklığını artırıyor. Yiyecek ve içeceklerde süratle çoğalan mikroorganizmalar; yaşlılarda, çocuklarda ve kronik rahatsızlığı bulunan bireylerde ciddi sıvı kayıplarına yol açabiliyor. Özellikle seyahatlerde karşılaşılan yabancı mikroorganizmalar, halk arasında "turist ishali" olarak tanımlanan tabloyu beraberinde getiriyor.

HANGİ GIDALAR RİSK TAŞIYOR?

Güneş altında tutulan veya soğuk zinciri bozulan gıdalar mikropların üremesi için uygun ortam sunuyor. Sütlü tatlılar, mayonez içeren soslar, et ve tavuk yemekleri, deniz ürünleri ile dondurma hızlı bozulma ihtimali taşıyan yiyeceklerin başında geliyor. Ambalajsız satılan gıdalardan uzak durulması, temizliğinden emin olunmayan suların ve buzların tüketilmemesi gerekiyor. Musluk suyuyla yıkanan meyve ile sebzeler de mikropların sindirim sistemine geçmesine zemin hazırlayabiliyor.

GIDA ZEHİRLENMESİ VE BAĞIRSAK ENFEKSİYONU FARKI

Tüketilen bozuk bir gıdanın ardından birkaç saat içinde başlayan ve genellikle kusmayla seyreden durumlar gıda zehirlenmesine işaret ediyor. Bağırsak enfeksiyonlarında ise tablo biraz daha farklı ilerliyor; ishal, karın ağrısı ve yüksek ateş daha uzun bir zaman dilimine yayılıyor.

Hastalık sürecinde vücudun su dengesini korumak kritik bir rol oynuyor. Mide ve bağırsak rahatsızlıklarında temel tedavi yöntemini, kaybedilen sıvıyı eksiksiz biçimde yerine koymak oluşturuyor. Bol su tüketiminin yanında ayran, çorba ve oral rehidratasyon solüsyonları sıvı ihtiyacını karşılamaya yardımcı oluyor. Sindirimi kolaylaştıran muz, haşlanmış patates, pirinç lapası, yoğurt ve kızarmış ekmek gibi besinler tercih edilebiliyor.

NE ZAMAN SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURMALI?

Doktor kontrolü olmadan antibiyotik veya ishal durdurucu ilaçların kullanımı fayda yerine zarar getirebiliyor. Bağırsak florasının toparlanmasında Lactobacillus türleri ile Saccharomyces boulardii içeren probiyotikler destek sağlayabiliyor.

Ancak bazı ağır semptomların varlığında zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerekiyor:

Yüksek ateş

Kanlı ishal

Şiddetli karın ağrısı

Sürekli kusma ve hiç sıvı alamama durumu

Bilinç bulanıklığı ile belirginleşen ağız kuruluğu

ENFEKSİYONDAN KORUNMANIN 5 YOLU

Yaz aylarında mide ve bağırsak sağlığını korumak adına alınabilecek temel tedbirler şöyle sıralanıyor:

Güvenli ambalajlı suları tercih etmek

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İyice pişirilmiş gıdaları tüketmek

Açıkta ve sıcakta bekleyen gıdalardan uzak durmak

Hijyen standartlarına uymayan havuzlara girmemek