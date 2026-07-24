İslam fıkhında detaylıca ele alınan ve mezheplere göre farklılık gösterebilen kulak, göbek ve göz akıntısının abdeste olan etkisi fıkhi kaynaklarda şu şekilde yer almaktadır:

Ağrısız Akıntılar Abdesti Bozmaz: Bir ağrı ve sızı olmaksızın kulaktan, göbekten veya gözden çıkan akıntılar abdesti bozmaz.

Ağrılı Akıntıların Durumu (Hanefî Mezhebi): Eğer akıntı ağrı ve sızı ile birlikte geliyorsa Hanefî mezhebine göre abdest bozulur. Zira ağrı, bölgede bir yaranın varlığına delildir ve yaradan çıkan sıvı da abdesti geçersiz kılar (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 1/147).

Diğer Bölgelerden Gelen Sıvılar (Şâfiî Mezhebi): Şâfiî mezhebine göre ise abdest, sadece ön ve arka yollardan çıkan şeylerle bozulur. Vücudun diğer bölgelerinden gelen sıvılar abdesti bozmaz (Mâverdî, el-Hâvî, 1/199-200).

24 Temmuz 2026 Malatya Güncel Ezan Vakitleri Listesi

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre bugün Malatya'da yaşayan vatandaşların ibadetlerini eda edecekleri güncel namaz saatleri sırasıyla şu şekildedir:

İmsak: 03:34

Güneş: 05:15

Öğle: 12:40

İkindi: 16:31

Akşam: 19:51

Yatsı: 21:25

Busabah Medya ailesi olarak tüm okurlarımızın cumasını şimdiden tebrik eder, hanelerinize bolluk, bereket ve sağlık dileriz.