Türkiye genelinde sismik hareketlilik devam ederken, vatandaşlar “az önce deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını arıyor. Kandilli Rasathanesi’nden alınan son dakika verilerine göre, bugün Malatya Hekimhan, Yeşilyurt ve Akçadağ merkezli depremler meydana geldi.

Sabah saat 06:51'de gerçekleşen Hekimhan Çulhalı merkezli depremin büyüklüğü 1.4, derinliği ise 13.1 kilometre olarak ölçüldü. Kısa süreli hissedilen depremler bölgede paniğe neden olmazken, vatandaşlar gece boyunca yaşanan diğer depremleri de yakından takip etti. İşte Malatya başta olmak üzere Türkiye genelinde kaydedilen son depremler…

23 TEMMUZ 2026 GÜNCEL DEPREM LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi verilerinden derlenen son depremler listesi şu şekilde:

MUĞLA (Çiçekli - Ula): Saat 08:04 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 1.4 km

MALATYA (Çulhalı - Hekimhan): Saat 06:51 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 13.1 km

ELAZIĞ (Kürkköy - Sivrice): Saat 06:23 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 4.3 km

EGE DENİZİ: Saat 06:03 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 3.3 km

BALIKESİR (Mandıra - Sındırgı): Saat 05:39 | Şiddet: 2.6 | Derinlik: 8.0 km

MUĞLA (Armutçuk - Ula): Saat 05:14 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 9.4 km

KAHRAMANMARAŞ (Doğan - Elbistan): Saat 04:53 | Şiddet: 1.7 | Derinlik: 7.5 km

BALIKESİR (Sındırgı): Saat 04:48 | Şiddet: 1.0 | Derinlik: 14.6 km

KÜTAHYA (Karakoca - Simav): Saat 04:29 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 14.9 km

MANİSA (Dualar - Kırkağaç): Saat 04:03 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 12.3 km

MALATYA (Yalınkaya - Yeşilyurt): Saat 03:48 | Şiddet: 1.1 | Derinlik: 5.0 km

EGE DENİZİ (Midilli Adası): Saat 03:46 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 18.6 km

EGE DENİZİ (Midilli Adası): Saat 03:43 | Şiddet: 1.7 | Derinlik: 8.7 km

BALIKESİR (İbiller - Sındırgı): Saat 03:27 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 7.8 km

KAHRAMANMARAŞ (Atmalıkasanlı - Elbistan): Saat 03:06 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 5.9 km

DENİZLİ (Suçatı - Acıpayam): Saat 02:58 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 16.1 km

EGE DENİZİ (Midilli Adası): Saat 02:48 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 7.2 km

ERZİNCAN (Dedeoğlu - Kemah): Saat 00:47 | Şiddet: 1.1 | Derinlik: 20.5 km

MALATYA (Ortaköy - Akçadağ): Saat 00:14 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 15.1 km.

Malatya ve çevresindeki sismik hareketliliğin bölgenin aktif fay hatları üzerinde bulunması nedeniyle zaman zaman devam ettiği belirtilirken, uzmanlar vatandaşların yalnızca AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri gerektiğini ifade ediyor.