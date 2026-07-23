Malatya piyasasında altın fiyatları hareketliliğini sürdürüyor. Malatya Kuyumcular Odası’ndan alınan en son canlı piyasa verilerine göre, hem yatırımlık gram altının hem de düğün sezonunun gözdesi olan bilezik ve ziynet altınların alış-satış rakamları netleşti.

İşte Malatya kuyumcu piyasasındaki en güncel altın fiyat detayları:

Gram ve Bilezik Fiyatlarında Son Durum

Piyasaların en çok takip edilen kalemi olan 24 ayar gram altın ve takı dünyasının vazgeçilmezi 22 ayar bilezik rakamları şu şekilde şekillendi:

24 Ayar Altın: Alış 6.190 TL — Satış 6.380 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 5.690 TL — Satış 6.100 TL

14 Ayar Altın: Alış 3.490 TL

Ziynet ve Sikke Altın Fiyatları

Küçük ve büyük yatırımcıların tercih ettiği çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatlarında ise canlı piyasaya yansıyan rakamlar şöyle:

Çeyrek Altın: Alış 10.030 TL — Satış 10.450 TL

Yarım Altın: Alış 20.060 TL — Satış 20.900 TL

Liralık (Tam) Altın: Alış 40.120 TL — Satış 41.800 TL

Ata Lira: Alış 41.270 TL — Satış 42.990 TL

Cumhuriyet 2.5 Altın: Alış 100.300 TL — Satış 104.500 TL

Malatya'da kuyumcu piyasasındaki anlık değişimler ve serbest piyasadaki dalgalanmalar doğrultusunda gün içindeki fiyat hareketliliği takip edilmeye devam ediyor.