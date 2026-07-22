Atıl durumdaki tarım arazilerini yeniden ekonomiye kazandırmak ve yerli üreticiyi desteklemek amacıyla yürütülen 2026 Yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi meyvelerini vermeye başladı. Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Yeşilyurt ilçesinde 50 dekarlık alanda yetiştirilen nohutların tarladaki hasadı tamamlanırken, kent genelinde 139 çiftçiye sağlanan tohum desteğiyle toplamda 500 tonluk rekolteye ulaşılması hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen hasat programına; İl Müdür Yardımcısı Mahmut Sonkaya, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal ve uzman teknik personeller katılarak çiftçilerin heyecanına ortak oldu.

Yüzde 75 Hibe Desteğiyle 139 Üreticiye Tohum Dağıtıldı

Atıl durumdaki tarım arazilerini yeniden ekonomiye kazandırmayı hedefleyen proje kapsamında, Malatya genelinde 139 üreticiye dev bir destek sağlandı. Toplam maliyetinin yüzde 75’i Tarım ve Orman Bakanlığı hibe desteğiyle karşılanan 69 bin 475 kilogram sertifikalı nohut tohumu toprakla buluşturuldu.

Dağıtılan kaliteli ve sertifikalı tohumlar sayesinde kent genelinde 4 bin 430 dekarlık dev bir alanda nohut ekimi gerçekleştirildi.

Malatya Ekonomisine 500 Tonluk Dev Katkı

Sezon boyunca süren titiz bakımların ardından başlayan hasat dönemi, üreticinin yüzünü güldürdü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre, 4 bin 430 dekarlık alandan yaklaşık 500 ton ürün elde edilmesi hedefleniyor.

Yetkililer; tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, yerli üretimin teşviki ve çiftçilerin desteklenmesi adına TAKE Projesi kapsamındaki çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirterek, tüm Malatyalı üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu temennisinde bulundu.