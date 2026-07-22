Geçtiğimiz sezon devre arasında göreve gelerek kısa sürede büyük bir ivme yakalayan ve şampiyonluğu son anlarda kaçıran Yeşilyurt Spor yönetimi, yeni sezona tam kadro hazırlanıyor. Kulübün geleceğini tesadüflere bırakmak istemeyen yönetim, futbol aklını ve takımın geleceğini tecrübeli teknik adam Mehmet Ak’a emanet etti.

"Hedef Sadece Günü Kurtarmak Değil!"

Malatya Yeşilyurt Spor Başkanı Ramazan Ayhan tarafından yapılan açıklamada, Mehmet Ak tercihindeki en büyük etkenin kalıcı futbol yapılanması olduğu vurgulandı. Zamanında Azerbaycan’ın köklü kulübü Karabağ’da Rasim Kara ile birlikte tarihi bir altyapı ve sistem devrimine imza atan Mehmet Ak’ın, benzer bir modeli Malatya’da hayata geçireceği belirtildi.

Başkan Ayhan tarafından yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

Biz sadece günü kurtaran başarılardan ziyade, futbolun bilimi içinde kalarak aşama aşama ilerlemek istiyoruz. Geçmişte yaşanan o futbol depremlerine bir daha maruz kalmamak; çocuklarımızın ve torunlarımızın gurur duyacağı sağlam bir takım oluşturmak amacındayız. Mehmet Hocamızın bu noktadaki birikimi ve geçmişteki Karabağ örneği ortadadır. Sabırla, sağlam adımlarla şampiyonluk yolunda yürüyeceğiz.

Mehmet Ak’tan Transfer ve Kadro Dışı İddialarına Yanıt

Basın toplantısında söz alan Teknik Direktör Mehmet Ak, kamuoyunda merak edilen oyuncu ayrılıkları (Güney ve Tayyip durumları) ve yeni sezon kadro planlaması hakkında açık ve net konuştu. İddia edildiği gibi oyuncularla teknik ekip arasında herhangi bir problem olmadığını vurgulayan Mehmet Ak,

Güney ve Tayyip kulübümüzün profesyonel oyuncularıdır. Benim bu oyuncuları istemediğime dair bir durum kesinlikle söz konusu değil. Buradaki süreç tamamen kulübümüzün gelecek perspektifi ve ekonomik planlamasıyla ilgilidir. Saha içindeki teknik-taktik boyutuyla bir alakası yoktur

ifadelerini kullandı.

6 Kişilik Dev Teknik Kadro Formda!

Yeni sezonda 3. Lig’in sert ve dinamik yapısına uygun birtakım kurgulayacaklarını belirten Ak, her biri alanında uzman 6 kişilik teknik ekibini de kamuoyuna tanıttı.

Altyapı ile A Takım arasındaki köprüyü kuracak Hakan Hoca’dan, Malatya futbolunun simge isimlerinden Erhan Gözetlik’e; 20 yıl önce bu şehirde şampiyonluk yaşamış Celal Çıplak’tan, Erkan Babur, Berkay Hoca ve Kaleci Antrenörü Atalay Hoca’ya kadar güçlü bir ekiple yola çıktıklarını duyurdu.

"3. Lig’in Doğasına Uygun, Savaşan Bir Yeşilyurtspor İzleteceğiz"

Lig futbolunun kendine has dinamikleri olduğunu hatırlatan deneyimli teknik adam, yeni sezondaki oyun felsefelerini şu sözlerle özetledi:

Süper Lig veya 1. Lig’in stratejisi farklıdır, 3. Lig’inki çok daha farklıdır. Biz sahada ne yaptığını bilen, mücadeleci, hırslı, koşan ve her maçı kazanmak için yüzde 100 performansını ortaya koyan bir oyuncu grubu hedefliyoruz. Grubumuzda yüksek bütçeli rakipler var ama bizim de çok kaliteli bir kadromuz var. Doğru strateji ve taraftarımızın sabırlı desteğiyle hedeflerimize ulaşacağız.