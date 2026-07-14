TFF 3. Lig 3. Grup’ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Malatya Yeşilyurt Spor’un 2026-2027 sezonu 1. yarı fikstürü resmi olarak açıklandı. "Bu Şehrin Takımı, Bu Şehrin Gururu" mottosuyla yola çıkan turuncu-yeşillilerin 17 haftalık zorlu maratonu büyük heyecana sahne olacak.

Yeni sezonun açılış haftasında Diyarbekir Spor A.Ş. deplasmanına gidecek olan Malatya Yeşilyurt Spor, ilk iç saha maçını ise ikinci haftada Kırıkkale FK önünde oynayacak. Fikstürün en dikkat çeken karşılaşması ise 6. haftada oynanacak olan Malatya derbisi olacak; Yeşilyurt Spor kendi sahasında Yeni Malatyaspor’u konuk edecek.

İşte Malatya Yeşilyurt Spor’un 2026-2027 sezonu ilk yarı maç programının tamamı:

1. Hafta: Diyarbekir Spor A.Ş. (Deplasman)

2. Hafta: Kırıkkale FK Spor Kulübü (İç Saha)

3. Hafta: Osmaniyespor Futbol Kulübü (Deplasman)

4. Hafta: Adanaspor A.Ş. (İç Saha)

5. Hafta: Yozgat Belediyesi Bozok Spor (Deplasman)

6. Hafta: Yeni Malatyaspor (İç Saha - Malatya Derbisi)

7. Hafta: Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü (Deplasman)

8. Hafta: Silifke Belediye Spor (İç Saha)

9. Hafta: Karaman Futbol Kulübü (Deplasman)

10. Hafta: Kırşehir Futbol Spor Kulübü (İç Saha)

11. Hafta: Niğde Belediyesi Spor (Deplasman)

12. Hafta: Yaz Sigorta Adaletgücü Spor (İç Saha)

13. Hafta: Karaköprü Belediye Spor (Deplasman)

14. Hafta: Ağrı 1970 Spor Kulübü (İç Saha)

15. Hafta: Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor (Deplasman)

16. Hafta: Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü (Deplasman)

17. Hafta: Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. (İç Saha)