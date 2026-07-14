İdare, Malatya'daki tespit işlemlerinde çok gelişmiş bir takip algoritması kullanıyor. Sadece tapu kütüğüne işlenen rakamlar baz alınmıyor.

Bu çapraz sorgunun ardından tespit edilen alıcı ve satıcılar, resmi kanallardan kuruma davet ediliyor. Malatyalı mükelleflere yollanan resmi tebligatların ekinde özel bir dilekçe formatı bulunuyor. İsteyen vatandaşlar, Vergi Usul Kanunu'nun tanıdığı pişmanlık hükümlerini kullanarak süreci hafifletebiliyor. Bu dilekçeye tapudaki işlem tarihinin, yevmiye numarasının, eksik beyan edilen tutarın ve elden teslim edilen asıl bedelin eksiksiz yazılması şart koşuluyor. Ancak pişmanlık bildiriminde bulunulması, eksik hesaplanmış olan harç farkının devlete ödenmesi mecburiyetini ortadan kaldırmıyor.

Eylemsizliğin Faturası Çok Ağır

Mektubu teslim alan kişilere hatalarını telafi etmeleri için kanuni olarak 15 günlük bir süre tanınıyor. Süre içinde gerçek tutar bildirilirse eksik ödemeler tahsil edilerek dosya kapatılabiliyor.

Ancak 15 günlük mühletin umursanmaması durumunda ağır cezai yaptırımlar kapıda bekliyor. Sürenin dolmasıyla birlikte idare, Vergi Usul Kanunu kapsamında resmi bir vergi incelemesi başlatıyor. Bu denetimin sonunda vatandaşa yalnızca eksik bedel değil, aynı zamanda vergi ziyaı cezası fatura ediliyor ve diğer yasal işlemler tatbik ediliyor. Unutulmaması gereken en önemli nokta ise sorumluluğun müşterek olması. Malatya'daki bir satışta alıcı ve satıcı harçtan ayrı ayrı yükümlü tutuluyor.