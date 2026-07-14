Türkiye, güne son yılların en büyük siber suç operasyonlarından biriyle uyandı. Gaziantep merkezli yürütülen ve aralarında Malatya'nın da yer aldığı 45 ilde, yurt dışı bağlantılı yasa dışı bahis şebekelerine yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Emniyet ve MASAK'ın yapay zekâ destekli ortak çalışmasıyla deşifre edilen dev şebekenin, hesaplarında dönen para miktarının 84 milyar TL'yi aştığı belirlendi. 190 şüphelinin gözaltına alındığı operasyona dair tüm detaylar netleşmeye başladı.

Yapay Zekâ Yakaladı 84 Milyar Liralık Dev Hacim!

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK ekipleri, yasa dışı bahis ağını çökertmek için adeta iğneyle kuyu kazdı. Şüphelilerin banka hesap hareketleri, yapay zeka destekli veri analiz programları yardımıyla tek tek incelendi.

Yapılan teknik incelemelerin ardından ortaya çıkan tablo ürkütücü boyuta ulaştı:

Toplam İşlem Hacmi: 84.293.213.000 TL (84 Milyar Lirayı aştı)

84.293.213.000 TL (84 Milyar Lirayı aştı) Finansal İşlem Sayısı: 3 milyon 127 bin 307 adet transfer

3 milyon 127 bin 307 adet transfer Belirlenen Şüpheli Sayısı: 330 kişi (190'ı gözaltında)

Malatya Dahil 45 İl Ablukaya Alındı

Yurt dışı merkezli bahis siteleri üzerinden bayilik kuran ve vatandaşların IBAN adreslerini bu illegal sisteme kiralayan şebekeye yönelik operasyonun coğrafi alanı oldukça geniş tutuldu. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen baskınlarda Malatya başta olmak üzere tam 45 ildeki adreslere eş zamanlı girildi.

Operasyon Yapılan İllerin Tam Listesi

Gaziantep, Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bitlis, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yalova.

Bakanlıktan Polis ve MASAK Ekiplerine Tebrik

İçişleri Bakanlığı, siber suçlar ve yasa dışı bahis çetelerine karşı yürütülen bu dev operasyonun ardından bir tebrik mesajı yayımladı. Operasyonu başarıyla yürüten siber polisi, MASAK analiz ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tebrik edilirken, yasa dışı bahis suçlarıyla mücadelenin tavizsiz bir şekilde kararlılıkla süreceği bir kez daha vurgulandı. Gözaltına alınan 190 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.