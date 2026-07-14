Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, atama kararları ve yeni yönetmeliklerin yer aldığı 14 Temmuz 2026 Resmi Gazete kararları, iş arayanlardan kamudaki gelişmeleri takip edenlere kadar milyonlarca vatandaş tarafından mercek altına alındı. Günün en çok aranan başlığı olan Konya Büyükşehir Belediyesi memur alımı ilanı ve kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) ait kadro düzenlemeleri bugünkü Resmi Gazete’nin ana gündemini oluşturdu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı İlanı Yayınlandı

Resmi Gazete’nin bugünkü ilan bölümünde yer alan karara göre; Konya Büyükşehir Belediyesi, Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda açıktan atama yoluyla memur alımı yapacak. İlanda belirtilen boş kadrolara başvuru yapacak adayların unvan, sınıf, derece, nitelikler, KPSS puan türü ve KPSS taban puanı şartlarını taşıması gerekiyor.

İlana ait kadro dağılımı, özel başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi detaylı kılavuzun önümüzdeki saatlerde Konya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinde ve kariyer kapısı üzerinden adayların erişimine açılması bekleniyor.

14 Temmuz 2026 Resmi Gazete Cumhurbaşkanı Kararları ve Vekalet

Bugünkü sayıda Cumhurbaşkanlığı makamına vekalet etme işlemi de netleşti. Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ayrıca ekonomi ve kamu personeli tarafını ilgilendiren 2026/176 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile "Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine (KİT) Ait Kadro ve Pozisyonların İptali ve İhdası" gerçekleştirildi. Bu karar ile kamuda bazı kadrolar kapatılırken, yeni pozisyonların önü açıldı.

Kritik Kararlar Malvarlığının Dondurulması ve Kaldırılması

14 Temmuz Resmi Gazete kararlarında dikkat çeken bir diğer başlık ise malvarlıklarına yönelik oldu.

Karar Sayısı 2026/1: Belirlenen kişi veya organizasyonlara yönelik "Malvarlığının Dondurulması Kararı" yürürlüğe girdi.

Belirlenen kişi veya organizasyonlara yönelik "Malvarlığının Dondurulması Kararı" yürürlüğe girdi. Karar Sayısı 2026/2: Daha önce alınmış olan bir "Malvarlığının Dondurulması Kararının Kaldırılması Kararı" yayımlanarak resmiyet kazandı.

Üniversite Yönetmeliklerinde Değişiklik

Eğitim dünyasını ilgilendiren iki yeni yönetmelik kararı da bugünkü Resmi Gazete'de kendine yer buldu:

Gazi Üniversitesi: Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. İbn Haldun Üniversitesi: Körfez Çalışmaları ve Küresel Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girdi.