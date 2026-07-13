Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı istasyonları yeraltı hareketlerini saniye saniye izlemeyi sürdürüyor. Ülke coğrafyasının farklı noktalarındaki fay hatlarında biriken enerji ufak sarsıntılarla boşaldı. Sismologların incelediği verilere göre 13 Temmuz tarihinde Türkiye ve çevresindeki sismik aktivite rutin seyrinden çıkmadı.

EGE VE AKDENİZ KIYILARI SALLANDI

Gece saatlerinde Ege Denizi suları hareketlendi. İstanköy Adası açıkları saat 02.46 sularında sallandı. Bodrum kıyılarına 28 kilometre mesafede ölçülen sarsıntının büyüklüğü 3.5 olarak belirlendi.

Sismik hareket yaklaşık 21 kilometre derinlikte koptu.

Öğle saatlerinde Akdeniz açıklarında benzer büyüklükte bir enerji çıkışı saptandı. Datça'ya 196 kilometre uzaklıktaki fay hattı saat 12.33'te yine 3.5 büyüklüğünde sarsıldı. Uzmanlar bu hareketliliğin yüzeye oldukça yakın bir noktada, yaklaşık 7 kilometre derinlikte oluştuğunu hesapladı.

DOĞU VE İÇ BÖLGELERDEKİ SARSINTILAR

Akşamüstü saatlerinden itibaren sarsıntıların adresi Anadolu'nun iç kesimlerine kaydı. Bingöl'ün Genç ilçesi saat 18.05'te 3.0 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Cihazlar bu olayın yaklaşık 11 kilometre derinlikte meydana geldiğini kaydetti.

Sivas sınırları içindeki istasyonlar ilerleyen saatlerde yeni bir sismik hareketliliği yakaladı. Gürün ilçesinde saat 19.35'te yüzeye 7 kilometre mesafede 3.1 büyüklüğünde sarsıntı ölçüldü.

MARMARA DENİZİNDE KISA SÜRELİ ENDİŞE

Tekirdağ Süleymanpaşa açıklarında saat 20.11'de 2.8 büyüklüğünde ufak bir deprem yaşandı. Enerji kıyı şeridine oldukça yakın bir noktada yüzeye çıktı.

Bu sarsıntı İstanbul ve Tekirdağ'ın belirli ilçelerindeki vatandaşlar tarafından hafifçe hissedildi.

Gün boyunca Elazığ ve Malatya hattında çok sayıda mikro deprem kayıtlara geçti. Kütahya ile Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki istasyonlar büyüklükleri 1.0 ile 2.5 arasında değişen ufak sismik hareketleri kaydetti.