Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Malatya'ya atanan vali yardımcıları ve kaymakamlar görevlerine başladı. Yeni görevlerine başlayan mülki idare amirleri, ilk olarak Malatya Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Valilikte gerçekleştirilen ziyarette, Malatya'ya atanan vali yardımcıları ile ilçe kaymakamları Vali Seddar Yavuz ile bir araya geldi.

Vali Yavuz, yeni görevlerine başlayan mülki idare amirlerine başarı dileklerini ileterek, Malatya'nın yeniden yapılanma sürecinde önemli sorumluluklar üstleneceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ömer Tuğrul Kundakçı Battalgazi Kaymakamlığına, Ömer Sirkeci Darende Kaymakamlığına, Oğuzhan Öztürk Pütürge Kaymakamlığına, Gizem Bayguş Kuluncak Kaymakamlığına, Salih Ağar Arguvan Kaymakamlığına, Abdullah Emre Özefe Yazıhan Kaymakamlığına, Serhat Bağcı Doğanyol Kaymakamlığına ve Muhammed Fazıl Tüzel Akçadağ Kaymakamlığına atandı.

Ayrıca Şeyma Polat Balak, Emre Urhan ve Furkan Alpay da Malatya Vali Yardımcılığı görevine atandı.