Günlerdir süren o heyecanlı bekleyiş ve teslim süreci tamamen sona erdi. Taştepe Caddesi üzerinde bulunan 29. Etap 1. Bölge sakinleri artık evlerinde.



Malatya’nın dönüşüm simgelerinden biri olan Taştepe Caddesi üzerinde büyük bir mutluluk ve huzur hakim. Bölgede inşa edilen 29. Etap 1. Bölge konutlarında günlerdir süren hummalı çalışma ve anahtar teslim süreci tamamen tamamlandı. Hak sahipleri için artık bekleme dönemi bitti; yeni hayat resmen başladı.



10 Günlük Telaş Mutlulukla Son Buldu

Yaklaşık 10 gün önce ilk anahtarın çevrilmesiyle başlayan teslim maratonunda sona gelindi. Evlerinin anahtarlarını eksiksiz teslim alan vatandaşlar, taşınma işlemlerini de hızla bitirdi. Bölgede kamyonların ve taşınma telaşının yerini, artık yeni evlerine yerleşen ailelerin huzurlu sesleri aldı.



Mahalle Kültürü Yeniden Canlanıyor

Vatandaşların evlerine tamamen yerleşmesiyle birlikte Taştepe Caddesi 29. Etap 1. Bölge adeta cıvıl cıvıl bir yaşam merkezine dönüştü. Balkonlarda ilk çaylar demlendi, komşular birbiriyle tanışmaya ve ilk ziyaretlerini gerçekleştirmeye başladı.

Yeni evlerine yerleşen mahalle sakinleri, çevre düzenlemesinden evlerin işçiliğine kadar süreçten duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.



Taştepe Caddesi'ndeki bu yeni ve modern yaşam alanının, bölgenin çehresini tamamen değiştirmesi bekleniyor.