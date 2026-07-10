Battalgazi Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü fiziki belediyecilik çalışmalarını sosyal ve eğitsel projelerle destekliyor. Çocuklar, gençler ve ailelere yönelik hazırlanan programlar, farklı mahallelerde aynı anda başlatıldı.

SPOR EĞİTİMİ VE ÇOCUK ŞENLİKLERİ

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Selçuklu Mahallesi'ndeki tesislerde düzenlenen Futbol Okulu'nda, 9-14 yaş aralığındaki çocukların antrenörler eşliğinde temel spor eğitimi aldı. Sportif faaliyetlerin yanı sıra mahallelerde organize edilen çocuk şenliklerinin ilki, 12 Temmuz Pazar günü Zafer Mahallesi Cengiz Topel İlkokulu’nda gerçekleştirilecek.

KONSERLER VE LGS DANIŞMANLIK HİZMETİ

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesindeki programların ise 11 Temmuz'da Fırat Mahallesi'nde düzenlenecek konser etkinliğiyle başlayacak. Öte yandan, belediye hizmet binası yanında bulunan Resim Atölyesi'nde açılan kursla gençlerin özel yetenek sınavlarına hazırlanmasına imkân tanınacak. Eğitim alanındaki destekler kapsamında, 13-24 Temmuz tarihleri arasında hafta içi 09.00-16.00 saatlerinde Eskimalatya Eğitim Merkezi'nde kurulan ücretsiz LGS Tercih Destek Masası ile öğrencilere danışmanlık hizmeti sunulacak.