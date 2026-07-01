Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bugün öğlen saatlerinde sıra dışı bir doğa olayı ve panik anları bir arada yaşandı. Battalgazi Devlet Hastanesi’nin hemen karşısında konumlanan ve yapımı hızla devam eden bir inşaat projesinde, çalışma yürüten işçiler aniden neye uğradığını şaşırdı. Aniden beliren ve binlerce arıdan oluşan devasa arı sürüsü, doğrudan inşaat sahasına yöneldi.

İŞÇİLER ÇALIŞMAYI BIRAKIP GÜVENLİ ALANLARA SIĞINDI

Seslerin ve yoğunluğun artmasıyla birlikte inşaatta görev yapan işçiler, tedbir amaçlı olarak hızlıca çalışmalarına ara verdi. Arı sokması tehlikesine karşı güvenli ve kapalı bölgelere çekilen işçiler, sürünün bölgeden uzaklaşmasını bekledi. Kısa süreli yaşanan panik ve şaşkınlık sırasında şans eseri herhangi bir arı sokması vakası veya olumsuzluk yaşanmadı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR TELEFONLARINA SARILDI

İnşaat sahasının üzerinde dönen arı sürüsü, sadece çalışanların değil, caddeden geçen vatandaşların da dikkatinden kaçmadı. Çevrede bulunan meraklı vatandaşlar, Malatya merkezinde nadir görülen bu ilginç anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Çalışmalar kaldığı yerden devam etti.