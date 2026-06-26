Hayatlarının en anlamlı gününü, akılda kalıcı bir tarihle ölümsüzleştirmek isteyen Malatyalı çiftler, 26.06.2026 tarihinde Battalgazi Belediyesi Evlendirme Memurluğu’nda yoğunluk oluşturdu. Takvim yapraklarının bu özel simetrik dizilimi göstermesiyle birlikte aylar öncesinden randevu alan çiftler, aileleri ve sevenlerinin şahitliğinde dünya evine girdi.

Özellikle evlilik yıl dönümlerinin unutulmamasını ve tarihin estetik bir uyum taşımasını isteyen çiftlerin talepleri, Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası zemin katında yer alan nikâh salonunda tatlı bir telaşa sahne oldu. Gün boyunca devam eden programlarda çiftler, 26.06.2026 tarihini yakalayabilmek için haftalar öncesinden başvuru sürecini tamamladı. Peş Peşe Törenler: Gün boyunca belirlenen saat aralıklarında, hiç duraksamadan art arda nikâh akitleri gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleşen törenlerin ardından evlilik cüzdanlarını teslim alan çiftler, salon çıkışında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

MESAİ SAATLERİ ORGANİZE EDİLDİ

Artan nikâh taleplerini karşılamak ve hiçbir aksaklığa mahal vermemek adına mesai saatleri ve salon tahsisleri özenle organize edildi. Belediye yetkilileri, vatandaşların bu mutlu günlerinde işlemlerin hızlı ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için tam kadro hizmet verdi.