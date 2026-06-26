Busabah TV’nin yaptığı habere göre Saray Mahallesi, Malatya'nın imar ve inşa sürecinde en çok beğeni toplayan bölgesi olarak dikkat çekiyor. Merkez 1 (Çarşı merkezi) ve Merkez 2 olmak üzere iki etaptan oluşan dev projede artık fiziki çalışmalarda sona yaklaşıldı. Merkez 2 projesinde 380 iş yeri, 583 konut ve 257 ofis yer alırken, ofislerle konutların birbirinden ayrı vaziyette durması modern bir şehircilik örneği sunuyor.

"24 METRE DERİNLİĞİNDE DİYAFRAM DUVAR VAR"

Kamuoyunun yapılan işi yakından gözetlediğini belirten Saray Mahallesi Muhtarı Aydın Aksoy, yürütülen prestij projeyle ilgili şu teknik detayları paylaştı:

"Kamuoyu güzel bir gözetmen. Yapılan iş, güzel bir iş. Prestij bir iş. Malatya'nın gözbebeği gerçekten. Yapılan proje de çok güzel. Uygulanan proje çok güzel Zemin olarak Merkez 2 dediğimiz yerde 80 santim eninde, 24 metre derinliğinde diyafram duvarımız var. Ve onun akabinde fore kazıklı, güvenilir, sağlam, depreme dayanıklı, çok kaliteli bir iş çıkarıldı burada. Akpınar'dan gelen bir insanı bölüyordu. İnönü Caddesi bölüyordu, Kışla Caddesi bölüyordu. Ama şu andaki o paralel açılan üç tane caddeyle Malatya ekonomisine kazandırıldı. Burada yaklaşık 700 tane iş yeri var. Malatya'ya bir alternatif oldu. Ve buralar ticaretin kalbinin attığı çok güzel mekanlar olacak. Alternatif bir iş yeri oldu. Önce yok muydu? Vardı. Ama bu kadar rentabil değildi ve daha da güzel rentabil bir yer meydana çıkacak. Prestij iş yerleri çıkacak. Açık AVM oluyor."

MALATYA'NIN İLK YÜRÜYÜŞ YOLU "SEVGİ YOLU"

Mahallede yaya trafiğine öncelik verileceğini müjdeleyen Muhtar Aksoy, Fuzuli Caddesi'nin bir kısmının trafiğe kapatılacağını belirterek, "Saat Kulesi dediğimiz Sivas Caddesi'nin bağlantı, başladığı yer olan Fuzuli Caddesi'nin burası trafiğe kapalı olan olacak. Yürüyüş yolu olacak burası. Burada trafik olmayacak. Ortalarında iki tane paralel cadde var, ora trafiğe açık ama dikey olarak, dikey gittiğimizde burada yaya trafiğine açık olacak, araç trafiğine kapalı olacak burası. Yürüyüş yolu olacak, sevgi yolu diyorum ben oraya. Yani Malatya'daki ilk yürüyüş yolu burası olacak" dedi.

"ESKİ AYRANI YOĞURDA DEĞİŞMEK İSTEMEDİLER"

Proje ilk başladığında özellikle Kışla Caddesi tarafında yaşanan tepkilere ve vatandaşın ilk anki psikolojisine değinen Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada iş başlamadan, bitmeden insanlar ne yolun açılacağını görmeden... Eski ayranını yoğurda değişmek istemediler. O bizim kültürümüzde de var. İnsanların bir tedirginliği vardı. Ama şu anda herkes çok memnun, çok sevildi. Kamuoyunun takdir ettiği kadar da güzelliği var gerçekten. Şu anda bizim en dar caddemiz 15 metre; 25 metre, 30 metre büyüklüğünde beş tane büyük cadde açıldı buraya. Bu yapılan şey kötü olur mu? İşte gözle görülen şeyler. Şu anda şöyle bir şey var, Malatya kamuoyunda. Yapılan işi küçümsemek, değersizleştirmek... Ya böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına? Şuradaki devlet Allah zeval vermesin. Kışla dediğiniz caddesi dediğiniz yerde 135 tane bağımsız birim vardı. 135 tane bağımsız birim yıkılmasaydı bu, bu eser meydana gelir miydi? Bunu da takdir etmek lazım. Allah devlete zeval vermesin ziyan vermesin."

"EVİM 5+1'Dİ, 3+1 ÇIKTI MEMNUNUM"

Rezerv alan uygulamasının Malatya için büyük bir şans olduğunu kendi evinden örnek vererek anlatan Muhtar Aksoy, "Şöyle söyleyeyim, benim özelimde söyleyeyim; benim evim 330 metrekare 5+1'di. Şu anda bana 3+1 çıktı, memnunum. Karşımızda İstiklal Mahallesi var, diğer taraftan mahalleler var. Tamamı rezerv alan olması bizim için bir avantaj oldu. Bakın orada evleri yaptıramıyor insanlar. Şunu da belirteyim, dediğim gibi diyafram duvarlı, fore kazıklı olan yerler... Fore kazık yapıldığı zaman karşımızda, sağımızda, solumuzda yapılan binalar var, radyal temelle bina yapılıyor. Radyal temel daha önce de vardı, 5 Şubat'tan önce de radyal temelli evler yapılıyordu. Fore kazıklı yapılması, ya bunların güvenilir olması, sağlam olması, depreme dirayetli ve dayanıklı güzel yerler çıkacak buradan meydana" ifadelerini kullandı.

EKSİKLER GİDERİLDİ SAĞLIK OCAĞI MÜJDESİ

Projede herhangi bir eksiğin kalmadığını, hatta fazlasının olduğunu belirten Aksoy, "Bizim buranın bir eksiğimiz vardı. Sağlık ocağımız yoktu, aile hekimliğimiz vardı. Onun yerine şimdi bir Aile Sağlığı merkezimizde yapılacak, Vali Bey'den onun da onayı çıktı. Sağlık İl Müdürlüğü tarafından onaylandı. 112 ambulanslı bir ASM'miz de yapılacak. Burada tek eksiğimiz var, camimiz, Saray Camimiz yerinde olmadı ama onun alternatifine de Söğütlü Camimiz yapıldı. Söğütlü Camimiz de Malatya'ya gerçekten güzel, kaliteli, kıymet katacak. Biz burada geçmişte ölçtük, Fuzuli Caddesi'nin bir başından bir başı 515 metre. Bir altında Söğütlü Camimiz olacak, Hacı Bayram Camii, bir başımızda da Kernek Karagözler Camisi olacak. Bu iki caminin arası 515 metre var, Ortada oturan insan 300 metre istediği yere ibadet için gidebilecek. Bir de onun alternatifine iki tane de burada bizim büyük mescidimiz olacak" dedi.

VATANDAŞ DEĞİŞİMDEN ÇOK MEMNUN

Saray Mahallesi'ndeki büyük dönüşümü değerlendiren mahalle sakinleri de projenin şehre nefes aldırdığını belirtti.

Mahalle sakinlerinden Mahmut Çoban, sabretmenin önemine vurgu yaparak,

"Saray Mahallesi çok güzel. Öncelikle Rabbim kimsenin yuvasını, huzurunu bozmasın. Rabbim kimseyi çaresiz, dertli etmesin. Rabbim devletimize zeval vermesin. Şu an çok güzel gidiyor. İnşallah bunun sonu da hayırlı olur. Çok güzel. Proje daha bundan iyisi olmaz. Ne olacak işte, insan sabrederse her şey olur. Projede şu an eskisine göre daireleri biraz küçük yapmışlar ama yine de iyi. Zaten şu an iyi gidiyor"

şeklinde konuştu.

Bir diğer mahalle sakini Cumali Güldalı ise eski caddelerin darlığından kurtulduklarını ifade ederek,

"Saray Mahallesi çok güzel oldu. Burası Malatya'nın en eski bir mahallesiydi. Buradaki eski binaların hepsi yıkılma vaziyetine gelmişti. Ama keşke de deprem olmasaydı, o insanlar ölmeseydi de daha önce böyle güzel yapılsaydı. Mahallenin projesi, şehrin oturumu çok güzel oldu. Geniş alanlar açıldı, yollar genişledi Ondan sonra bu proje çok güzel. Allah devletimize zeval vermesin. Bu projeyi yaptı, yakıştırdı, meydana getirdi. Çok güzel oldu. Proje çok 10 numara. Ya valla şimdi eksik gördüğümüz hiçbir yer de yok. Çünkü neden yok? Yollar genişti, kaldırımlar çok geniş oldu. Ondan sonra dükkanlar çoğaldı. Çarşı merkezindeki esnafların çoğu herkes dükkanına yerleşirse inşallah daha çok güzel olacak. Kimse işsiz kalmaz. Ondan sonra şehrin merkezi, şehrin içi havalandı. Eskiden caddeler, sokaklar çok dardı. Kimse bir yere kımıldayamıyordu. Arabalara çift gidiş, çift geliş oldu"

dedi.

EVLER AĞUSTOS'TA TESLİM EDİLİYOR

Vatandaşların ve esnafın şu anki tek beklentisinin taşınmak olduğunu belirten Muhtar Aydın Aksoy, teslimat tarihlerine ilişkin müjdeyi vererek sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda insanlar sadece 'Ne zaman taşınırız?' diyorlar. Yapılan takdir ediliyorlar beğeniliyor. Teslimatımız ise buraların da ki iş yerleri yerinde verilecek. Evlerimiz de ağustos gibi teslim olacak inşallah."