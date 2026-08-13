Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) kapsamında başarılı sonuçlara imza atan Malatya voleybol takımı, Türkiye Finalleri öncesindeki hazırlıklarına devam ediyor. Bitlis’te gerçekleştirilen grup müsabakalarını kayıpsız geçen Malatya ekibi, ardından Elazığ’da düzenlenen yarı final karşılaşmalarında da namağlup performansını sürdürerek Türkiye Finalleri’ne katılmaya hak kazandı.

Finaller Öncesi Bingöl İle Prova

Türkiye Şampiyonası öncesi antrenman temposunu artıran Malatya’nın Sultanları, hazırlık programı kapsamında Bingöl Bayan Voleybol Takımı’nı konuk etti. Malatya Merkez Spor Salonu’nda oynanan hazırlık karşılaşmasında iki ekip de oyuncularının son durumunu görme, eksiklerini tespit etme ve maç temposu kazanma fırsatı buldu. Dostluk havasında geçen mücadele, Türkiye Şampiyonası öncesinde her iki takım açısından da önemli bir hazırlık niteliği taşıdı.

Çatar’dan Bingöl Ekibine Teşekkür

Malatya Voleybol Takımı Antrenörü Muhammed Çatar, hazırlık karşılaşmasının ardından Bingöl voleybol takımının antrenörü ve sporcularına katkılarından dolayı teşekkür etti. Grup ve yarı final aşamalarını yenilgisiz tamamlayarak dikkat çeken Malatya ekibi, hazırlıklarını sürdürerek Türkiye Finalleri’ne en iyi şekilde çıkmayı hedefliyor. Malatya’nın Sultanları, Türkiye Finalleri’nde de başarılı performansını devam ettirerek şampiyonluk için mücadele edecek.