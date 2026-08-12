Malatya Valisi Seddar Yavuz, Busabah Malatya’ya yaptığı özel röportajda kentin önümüzdeki 10 yılına ilişkin kalkınma vizyonunu anlattı. Malatya'nın tarıma dayalı sanayide katma değerli üretimini artırması, orta-yüksek teknoloji yatırımlarını büyütmesi ve bölgesel turizm destinasyonu haline gelmesi hedefleniyor.

“İlimizin 10 Yıllık Gelişim Vizyonunu Belirledik”

Malatya’nın gelecek dönem hedeflerini anlatan Vali Seddar Yavuz,

“Biz, ilimizin 10 yıllık gelişim vizyonunu şu şekilde belirliyoruz: Tarıma dayalı sanayisini geliştirerek katma değerli üretimini artıran, imalat sanayinde orta-yüksek teknolojiye geçişi hızlandıran ve Doğu Anadolu'nun üretim, ticaret ve ihracat merkezi konumunu güçlendiren bir Malatya hedefi üzerine hedeflerimizi oluşturduk”

dedi.

Malatya’da İlk Hedef: Tarıma Dayalı Sanayiyi Büyütmek

Malatya’nın güçlü tarım altyapısına dikkat çeken Yavuz, ilk hedefin tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi olduğunu söyledi. Vali Yavuz’un verdiği bilgilere göre,

“Bu kapsamda ilk olarak tarıma dayalı sanayi bizim için çok kıymetli. Çünkü Malatya güçlü bir tarım şehridir. Malatya, kuru meyve ve mamulleri sektöründe Türkiye'nin üçüncü büyük ihracatçısı olan il konumundadır ve dünya kuru kayısı ihracatının yaklaşık yüzde 70'ini karşılamaktadır. Katma değerli üretimin artırılmasıyla ilin ihracatını 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz”

ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, kayısının Malatya ekonomisindeki yerine değindi. “Malatya güçlü bir tarım şehri” diyen Yavuz, tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesiyle üretimin daha yüksek katma değere ulaştırılacağını belirtti. Bu kapsamda yalnızca üretim miktarının artırılması değil, işleme, paketleme ve ihracat kapasitesinin de güçlendirilmesi hedefleniyor.

İkinci Hedef: Malatya’da Orta-Yüksek Teknoloji Yatırımları

Malatya’nın sanayi geleceğinde teknoloji yatırımlarının önemli bir yer tuttuğunu belirten Vali Yavuz, ikinci gelişim eksenini açıkladı. Yavuz, “İkinci olarak ise imalat sanayinde orta-yüksek teknolojiye geçiştir” dedi.

Bu dönüşümün ekonomik karşılığını da açıklayan Vali, “Çünkü orta-yüksek teknolojiye geçiş verimlilik demektir, karlılık demektir, uluslararası rekabet demektir” diye konuştu.

Malatya’daki mevcut teknoloji kullanımına ilişkin de bilgi veren Yavuz,

“İlimiz sanayisinde imalat sanayi işletmelerinin yaklaşık yüzde 1'i yüksek teknoloji kullanmakta, yüzde 12,7'si de orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermektedir”

açıklamasında bulundu.

Savunma ve Sağlık Sektörüne Teknoloji Yatırımı

Malatya’da teknoloji yatırımlarının hangi alanlarda yoğunlaşacağına ilişkin de bilgi veren Vali Yavuz, savunma sanayii ve sağlık sektörünü işaret etti.

“Bu doğrultuda savunma sanayi başta olmak üzere, sağlık araç ve gereçleri üretimi de dahil olmak üzere yüksek teknoloji yatırımlarını artırarak”

ifadelerini kullanan Yavuz, hedefin Malatya’nın teknolojik gelişmişlik seviyesini yükseltmek olduğunu söyledi.

Yavuz, bu hedefi, “Malatya'nın teknolojik gelişmişlik sıralamasında ilk 20 il arasına girmesini amaçlıyoruz” sözleriyle açıkladı.

Üçüncü Hedef: Malatya Bölgesel Turizm Destinasyonu Olacak

Malatya’nın kalkınma vizyonunda turizmin de önemli bir yer tuttuğunu belirten Vali Seddar Yavuz, “Bunun yanında tabii turizmin üçüncü gelişim ekseni olarak güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Bu kapsamda Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle bölgesel turizm çalıştayı gerçekleştirildiğini belirten Yavuz, çalışmaların bölgesel ölçekte yürütüldüğünü söyledi.

Yavuz,

“Bu çalıştayda özellikle Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli yani Kalkınma Ajansı bünyesinde bulunan tüm bu illeri kapsayan bölgesel bir turizm destinasyonu hedefimiz mevcuttur”

ifadelerini kullandı.

“Turizm envanterini yeniledik”

Malatya’nın turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması için yürütülen çalışmalara ilişkin konuşan Yavuz, “Turizm envanterini yeniledik ve şu anda çalıştayın sonuçları yavaş yavaş bize gelmeye başladı” dedi.

2026 yılı içerisinde tanıtım çalışmalarının artırılacağını belirten Yavuz, “2026 yılı içerisinde çeşitli tanıtım filmleri çekmeyi planlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Şehrin yeniden imar ve inşa sürecine de değinen vali, “Şehrimizin imar ve inşa faaliyetleri bittikçe, başta çarşı olmak üzere yeni alanların çekimleri gerçekleştirilecek” dedi.

“Geniş bir Malatya turizm perspektifini ortaya koyacağız”

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yürütülen çalışmalara da değinen Yavuz,

“Kültür ve Turizm Bakanlığıyla güçlü bir iş birliğimiz söz konusudur. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın, özellikle Turizm Tanıtım Ajansının içinde olduğu ve sektörün tüm paydaşlarının dâhil olduğu geniş bir Malatya turizm perspektifini ortaya koyacağız. Böylelikle bahsettiğim diğer sektörlerin yanında turizmi de Malatya için üçüncü bir itici güç olarak gördüğümüzü söylemek istiyorum”

şeklinde konuştu.