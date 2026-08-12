Halkbank Malatya Bölge Müdürü Gökhan Yiğit ve Vakıfbank Malatya Bölge Müdürü Habil Tunç, beraberindeki şube müdürleriyle birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’na (MTSO) bir ziyaret gerçekleştirdi. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile bir araya gelen banka yöneticileri, Malatya ekonomisinin mevcut durumu ve Oda üyelerinin finans ihtiyaçları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"İşletme Sermayesi ve Yatırım Finansmanı Desteklenmeli"

Deprem sonrası işletmelerin ayağa kalkma döneminde en büyük ihtiyacın finans olduğuna dikkat çeken MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, özellikle firmaların işletme sermayesi ve yatırım finansmanı konusunda desteklenmesinin Malatya ekonomisinin toparlanma sürecini hızlandıracağını vurguladı.

"1280 Gündür En Çok Dile Getirdiğimiz Konu Finans İhtiyacı"

6 Şubat’tan bugüne geçen 1280 günde en fazla dile getirdiği konunun işletmelerin finans ihtiyacı olduğunu kaydeden Başkan Sadıkoğlu, bankalara şu çağrıda bulundu:

"Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde işletmelerimizin finansmana erişimi, üretimin ve istihdamın sürdürülebilmesi açısından büyük önem taşıyor. Malatya’nın güçlü bir şekilde ayağa kalkabilmesi için finans kuruluşlarının desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Bankalarımızın üyelerimizin ihtiyaçlarını yakından takip etmesi ve çözüm odaklı yaklaşımı, toparlanma sürecimize önemli katkı sağlayacaktır."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sadıkoğlu, göreve yeni başlayan Halkbank ve Vakıfbank bölge müdürlerine başarılar diledi.

Bankalardan Yakın İletişim Sözü

Halkbank Malatya Bölge Müdürü Gökhan Yiğit ve Vakıfbank Malatya Bölge Müdürü Habil Tunç ise ev sahipliği ve değerlendirmeleri dolayısıyla MTSO Başkanı Sadıkoğlu’na teşekkür ederek, Oda üyeleriyle yakın iletişim içerisinde olacaklarını belirttiler.