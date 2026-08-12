Serbest piyasa döviz fiyatlarını ve canlı kur verilerini yakından izlemek isteyenler için sabah saatlerinden itibaren piyasalarda hareketlilik dikkat çekiyor. İşte 12 Ağustos 2026 Çarşamba gününe ait güncel döviz kurları ve merak edilen tüm ayrıntılar...

İstanbul serbest piyasasında sabahın ilk saatleriyle birlikte döviz kurlarının açılış rakamları netleşti. Dün akşam kapanışta kaydedilen seviyelerin ardından haftanın bu işlem gününde döviz fiyatlarında sınırlı yön arayışları öne çıkıyor. Finans dünyasında "12 Ağustos dolar kuru kaç lira?" ve "Güncel euro alış satış fiyatı ne kadar?" aramaları hız kazanırken, serbest piyasadan gelen ilk rakamlar dövize yönelen vatandaşların yakın takibinde bulunuyor. Döviz bürolarında ve bankalar arası piyasada gün içi değişimler anlık olarak izleniyor.

12 AĞUSTOS 2026 DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasasında dolar yeni güne sınırlı bir yükseliş grafiği çizerek başladı. Güne 47,7570 liradan giriş yapan Amerikan Doları, serbest piyasa işlemlerinde 47,7550 liradan alınıp 47,7570 liradan satılıyor.

Dün gerçekleştirilen kapanış seansında 47,7350 lira seviyesinde olan dolar satış fiyatı, yeni işlem gününün açılışında hafif bir prim kaydetti. Yatırımcılar gün içerisinde doların Türk Lirası karşısındaki seyrini ve küresel piyasa gelişmelerinin döviz kurlarına yansımasını takip etmeyi sürdürüyor.

EURO BUGÜN KAÇ TL? 12 AĞUSTOS EURO ALIŞ VE SATIŞ FİYATI

Avrupa para birimi Euro ise haftanın ortasında düne göre hafif bir geri çekilme yaşayarak güne başladı. Serbest piyasada Euro alış fiyatı 55,1200 lira, satış fiyatı ise 55,1220 lira olarak işlem görüyor.

Dünkü kapanış seansında 55,1380 liradan el değiştiren Euro, açılış saatlerinde sınırlı bir düşüş eğilimi gösterdi. Uluslararası piyasalardaki gelişmeler ve iç piyasadaki talep dengesi Euro/TL tarafındaki fiyatlamada belirleyici rol oynamaya devam ediyor.

CANLI DÖVİZ KURLARI VE SERBEST PİYASA FİYATLARI TAKİBİ

Piyasa uzmanları, serbest piyasada işlem gören döviz kurlarının gün içinde ekonomik veri akışına ve işlem yoğunluğuna bağlı olarak değişkenlik gösterebildiğini hatırlatıyor. Bankaların sunduğu döviz kurları ile serbest piyasa döviz bürolarındaki fiyatlar arasında gün içinde farklar oluşabiliyor.

Bu nedenle gün boyunca dolar ve euro fiyatlarındaki anlık hareketliliği takip etmek, finansal planlama yapan vatandaşlar ve yatırımcılar açısından büyük önem taşıyor.