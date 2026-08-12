Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Malatya Kültür Yolu Festivali, dördüncü gününde kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen kültür, sanat ve müzik etkinlikleriyle devam etti. Gün boyunca Malatya’nın kültürel birikimini yansıtan sergi ve atölyeler ziyaretçilerle buluşurken, çocuklar için de edebiyat ve masal etkinlikleri düzenlendi.

100. Yıl Kent Parkı'nda Serkan Kaya Coşkusu

Festivalin dördüncü gününün akşam programında, arabesk ve fantezi müziğin sevilen isimlerinden Serkan Kaya sahne aldı. 100. Yıl Kent Parkı’nda gerçekleştirilen konserde alan dolduran farklı yaş gruplarından binlerce müziksever, ünlü sanatçının şarkılarına gece boyunca eşlik etti.

Serkan Kaya; “Mesele”, “Sevemiyorum”, “Kara Gözlüm” ve “Aşk Ne Demek” başta olmak üzere geniş repertuvarından sevilen eserlerini Malatyalılar için seslendirdi. Hareketli parçalarının yanı sıra duygu yüklü eserlerine de yer veren Kaya, kendine özgü yorumu, sahne performansı ve dinleyicilerle kurduğu samimi iletişimle büyük alkış topladı.

Malatya’nın Kültürel Hafızası ve Geleneksel Deri İşçiliği

Festivalin gündüz kuşağında ise kentin köklü geçmişi ve zanaatları ön plandaydı. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde ziyaretçilere açılan “Yaşayan Miras: Malatya Sergisi”nde; tespih, iğne oyası, ahşap işleri, deri işlemeciliği, bebek ve enstrüman yapımı gibi farklı zanaat dalları bir araya getirildi. Ustaların el emeği ve estetik anlayışını gözler önüne seren seçki, kentin somut olmayan kültürel mirasını ziyaretçilere aktardı.

Yine aynı merkezde gerçekleştirilen Deri İşleme Atölyesi’nde, kökleri Orta Asya’ya uzanan geleneksel Türk deri sanatının tarihsel gelişimi ele alındı. Göçebe yaşamdan Osmanlı dönemindeki şehir ekonomisine uzanan süreçte derinin ayakkabı, tulum, eyer ve kitap ciltlerindeki kullanımı uygulamalı örneklerle tanıtıldı.

Masallar Çocuklarla Buluştu

Festival kapsamında minik ziyaretçiler de unutulmadı. Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen “Ninem Korkut’tan Masallar” etkinliğinde, çocuk edebiyatı yazarı Nilüfer Zontul Aktaş’ın aynı adlı serisi çocuklarla buluştu. Değerler eğitimi ve temel matematik kavramlarını doğa sevgisiyle harmanlayan masallar sayesinde çocuklar edebiyatın rehberliğinde keyifli anlar yaşadı.

Festival 16 Ağustos’a Kadar Süratle Devam Edecek

Geleneksel zanaatlardan sergilere, edebiyattan çocuk etkinliklerine ve dev konserlere uzanan geniş bir programa ev sahipliği yapan Malatya Kültür Yolu Festivali, 16 Ağustos tarihine kadar kentin farklı noktalarında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.