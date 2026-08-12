Yeni yönetmeliğe göre binaların yıkımındaki fenni mesuliyet inşaat mühendisleri tarafından üstlenilecek. Fenni mesuliyet şartlarına dair öne çıkan detaylar şu şekilde:

18,5 Metrenin Altındaki Binalar: Yüksekliği 18,5 metreden az olan binaların yıkımında genel olarak fenni mesuliyet aranmayacak.

Risk Durumunda İstisna: Yapı 18,5 metrenin altında olsa dahi; bitişik nizamda bulunması, yapısal düzensizliğe sahip olması, sağlık, eğitim, kültür veya tabiat varlıklarına yakınlığı veya herhangi bir risk taşıması durumunda fenni mesuliyet zorunlu tutulabilecek.

Patlayıcı ile Yıkımlara Sıkı Denetim ve Kamera Şartı

Patlayıcı madde kullanılarak gerçekleştirilen yıkım operasyonlarında güvenlik standartları üst seviyeye çıkarıldı:

Meteorolojik Değerlendirme: Patlatmalı yıkımlardan önce hava durumu ve meteorolojik şartlar detaylıca analiz edilecek.

Yüksek Hızlı Kamera Kaydı: Patlatma anı süresince operasyon yüksek hızlı kameralar ile anbean kayıt altına alınacak.

Uzmanlık Belgeleri: Yıkımı yönetecek sorumlu mühendisin bu alandaki uzmanlığını belgelemesi şart koşulurken, ateşleyicinin ise (B) sınıfı yeterlik belgesine sahip olması zorunlu hale getirildi.

Şantiyelerde Çevre ve İş Güvenliği Önlemleri

Yıkım sahalarında çevreye verilecek rahatsızlığı ve olası kazaları önlemek adına yeni tedbirler getirildi:

Yüksek yapıların yıkıldığı şantiyelerde çevre emniyeti perdeleme, örtülü yol ve koruma fanı sistemleriyle sağlanacak.

Kullanılacak iskele ve çalışma kulelerinin yönetmelikte belirtilen standartlara tam uyumu aranacak.

Yıkım işlemleri boyunca toz, titreşim ve gürültü sınırlarının yanı sıra çevre ve iş sağlığı güvenliği mevzuatındaki tüm kriterlerin yerine getirilmesi gerekecek.