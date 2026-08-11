Yaşam alanlarını yenilerken renk seçimi kadar, tercih edilen tonların mekana nasıl dağıtıldığı da büyük bir farklılık yaratıyor. İç mimarların kusursuz dengeyi kurmak amacıyla sıklıkla başvurduğu 60-30-10 kuralı, renk paleti oluşturmakta zorlananlara pratik bir rehber sunuyor. Karmaşık tasarımların önüne geçen bu oransal formül, aynı zamanda odalardaki tekdüzeliği bütünüyle bitiriyor.

Yöntem, mekanı görsel açıdan üç farklı katmana ayırarak çalışıyor. Odanın genel dinamiğini belirleyen bu aşamalar, dekorasyon sürecini planlı ve uyumlu bir yapıya kavuşturuyor.

RENKLERİN MEKANDAKİ İDEAL DAĞILIMI

Formülün en büyük payını kapsayan yüzde 60'lık dilim, odanın ana rengini tayin ediyor. Çoğunlukla duvarlar, geniş halılar veya ana koltuk takımlarında kullanılan bej, kırık beyaz ya da kum tonları, mekana gözü yormayan huzurlu bir zemin hazırlıyor. Yüzde 30'luk ikinci renk ise bu temeli destekleyip alana derinlik kazandırıyor. Berjerler, perdeler veya kitaplık gibi odak noktalarında konumlandırılan zeytin yeşili yahut ahşap tonları sayesinde ana renkle hedeflenen uyum yakalanıyor.

Dekorasyonun imza niteliğindeki parçasını, yüzde 10'luk son dilimi kapsayan vurgu rengi oluşturuyor. Kırlent, tablo, vazo ve aydınlatma gibi detaylarda tercih edilen hardal sarısı, bordo veya kobalt mavisi gibi iddialı tonlar, mekana küçük dokunuşlarla yüksek bir enerji yüklüyor.

KİŞİSEL TERCİHLERE GÖRE UYARLAMA

Profesyonellerce ideal bir standart kabul edilmesine rağmen, bahsi geçen oranlar kişisel zevkler doğrultusunda esnetilebiliyor. Minimalist tarzı benimseyen kullanıcılar mekanı iki renkle kurgulayabilirken, daha hareketli bir atmosfer arzulayanlar vurgu tonlarını çeşitlendirmeyi seçebiliyor. Evini yenilemek isteyenler, bu basit oranlama yöntemi sayesinde yaşam alanlarında uzmanların elinden çıkmış gibi duran estetik bir görünüm elde ediyor.