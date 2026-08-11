Son dönemde dijital platformlarda kullanıcılar arasında popülerleşen bir yöntem dikkat çekiyor. Beyaz sirke ile suyun karıştırılmasıyla hazırlanan solüsyonun haftada bir veya iki kez evlerin giriş kapılarına, kapı kasalarına, süpürgeliklere ve çatlaklara sprey yardımıyla uygulanması tavsiye ediliyor. Paylaşımlarda bu karışımın yaydığı yoğun koku sayesinde karınca, örümcek ve hamam böceği gibi zararlıları evden uzak tuttuğu savunuluyor. Yöntem aynı zamanda Feng Shui inançlarıyla bağdaştırılarak mekandaki kötü enerjiyi arındırdığı iddialarıyla da yaygınlaşıyor.

BİLİMSEL KARŞILIĞI BULUNMUYOR

Uzmanlar ve ilgili araştırmalar, popüler akımın sunduğu iddiaların gerçeği yansıtmadığına dikkat çekiyor. Beyaz sirke karıncaların bıraktığı koku izlerini geçici olarak bozsa da tüm böcek türlerine karşı kalıcı bir koruma kalkanı oluşturmuyor. Uzmanlar, sirken tek başına kullanıldığında mevcut istilaları durduramayacağını vurguluyor. Öte yandan, sirkenin mekanın enerjisini temizlediğine yönelik iddiaların da herhangi bir bilimsel veriye veya ölçülebilir kanıta dayanmadığı ifade ediliyor.

UZMANLARIN ÖNERDİĞİ KALICI YÖNTEMLER

Evleri haşerelerden korumak ve kalıcı hijyen sağlamak için bilimsel temelli önlemlerin alınması gerekiyor. Uzmanların bu konuda sıraladığı temel tedbirler şunları kapsıyor:

Binalardaki çatlak ve yarıkların kapatılması

Pencerelere sineklik takılması

Yiyeceklerin hava geçirmez kaplarda muhafaza edilmesi

Çöplerin düzenli olarak boşaltılması

Durgun su kaynaklarının kurutulması

Giriş kapılarına sıkılmasıyla gündeme gelen beyaz sirke; kireç çözücü, cam temizleyici ve koku giderici özellikleri nedeniyle ev temizliğinde yaygın ve uygun maliyetli bir alternatif olarak kullanılmaya devam ediyor.