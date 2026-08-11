Açıklanan ağustos ayı anahtar teslim programına göre, 23. Bölge Yeşilyurt/Çavuşoğlu Mahallesi'nde inşa edilen bağımsız bölümlerin hak sahiplerine teslimine 12 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla başlanacak.

Depremin izlerini silmek ve mahalleye yeni bir çehre kazandırmak amacıyla yürütülen proje kapsamında Çavuşoğlu Mahallesi'nde şu bağımsız bölümler teslim edilecek:

250 konut

71 dükkân

1 fırın

Çavuşoğlu Mahallesi’ndeki afetzede vatandaşlar, 12 Ağustos’tan itibaren belirlenen takvim çerçevesinde anahtarlarını teslim alarak hem güvenli yuvalarına hem de ticaretlerini sürdürebilecekleri yeni dükkânlarına kavuşmuş olacak.