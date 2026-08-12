Kent genelinde yaşamı yeniden inşa etme mücadelesi sürerken, kendi mülkiyetine sahip olmak isteyen gençlerin önündeki mali bariyerler iyiden iyiye hissediliyordu. Sıfırdan bir ev satın almanın ve bankaların ağır kredi şartlarını göğüslemenin getirdiği endişe, pek çok aileyi düşündürüyordu. Parlamentoya taşınan yeni bir kanun teklifi, genç nüfusun konut erişimini kolaylaştıracak çok önemli bir destek mekanizmasını hayata geçirmeyi amaçlıyor.

Meclis'e Sunulan Teklifle Gençlere Uzun Vadeli Yuva Kurma Fırsatı

TBMM'ye sunulan "İlk Defa Konut Edinecek Gençlere Devlet Destekli Konut Finansmanı Sağlanmasına Dair Kanun Teklifi", 18-35 yaş arasındaki Malatyalı gençlere ilaç gibi gelecek. İlk defa konut alacak kişileri kapsayan tasarı, borçlanmayı 240 aya (20 yıla) kadar yayarak aylık ödeme miktarlarını makul seviyelere düşürmeyi hedefliyor.

Kredi Maliyetleri Düşüyor: İlk 36 Ay Cep Ödemesi Olmayacak

Hazırlanan finansman paketindeki en dikkat çekici avantaj, 3 yıllık geri ödemesiz dönem sunması. Kredi imkânından faydalanan gençler ilk 3 yıl boyunca hiç taksit ödemeyecek. Faiz oranlarının önemli bir kısmını devletin üstlenmesiyle birlikte, gençler piyasa koşullarının çok altında bir maliyetle kendi konutlarına kavuşabilecek.

Şartlar Netleşti: Kimler Başvurabilir?

Destek paketinden faydalanmak isteyen adayların T.C. vatandaşı olması ve 18-35 yaş sınırını aşmaması koşulu aranıyor. Son 5 yılda kişinin kendisi, spouse'u ya da çocukları üzerinde konut tapusunun olmaması en temel şartlardan biri. Düzenli bir geliri belgelemek ve alınan evde ikamet edeceğini taahhüt etmek de aranan diğer kriterler arasında bulunuyor.

5 Yıl Devir Yasağı Kuralı Nasıl İşleyecek?

Konutların spekülasyona kurban gitmemesi için 5 yıllık satmama şartı getirildi. Şartların ihlali halinde verilen destekler geri alınacak. Şu an TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yer alan kanun teklifinin onaylanıp yasalaşmasının ardından Malatya'da resmi başvuruların başlaması bekleniyor.