Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi İpek Caddesi’nde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, saat 08.15 sıralarında seyir halinde olan E.Ö. yönetimindeki 33 KR 233 plakalı otomobil, caddede yolun karşısına geçmeye çalışan M.T.’ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada, hem otomobil sürücüsü E.Ö. hem de yaya M.T. yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.