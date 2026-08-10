Olay, Malatya Valiliği’nin hemen karşısında yer alan eski İl Sağlık Müdürlüğü alanındaki inşaat sahasında meydana geldi. Taşeron firmadan hak ettiği yaklaşık 570 bin TL tutarındaki parasını alamadığını iddia eden genç bir işçi, yapımı süren binanın çatısına çıkarak eylem başlattı.

Çevredeki vatandaşların durumu fark edip ihbar etmesi üzerine bölgeye kısa sürede polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ ALARMA GEÇTİ

Olay yerine ulaşan ekipler bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Çatıya çıkan ve parasını alamadığı için aşağı atlayacağını söyleyen işçiyi ikna etmek amacıyla polis ekipleri çatıya çıkarak yoğun bir müzakere başlattı.

İtfaiye ekipleri ise olası bir düşme veya atlama ihtimaline karşı binanın alt kısmında şişme kurtarma yatağı kurarak önlem aldı. Çevrede toplanan çok sayıda vatandaş ise yaşanan gerilimli dakikaları meraklı gözlerle takip etti.

İKNA ÇALIŞMASI SONUÇ VERDİ

Polis ekiplerinin uzun süren ikna uğraşları sonucunda genç işçi atlamaktan vazgeçirilerek güvenli bir şekilde çatıdan indirildi.

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen işçinin, talep ettiği alacağının ödenip ödenmediği hususu ise henüz öğrenilemedi. Daha önce de benzer maaş ve alacak sorunları nedeniyle işçilerin çatıya çıktığı Malatya'da, yaşanan son olay kentteki işçi mağduriyetlerini bir kez daha gündeme taşıdı.