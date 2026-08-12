Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören Malatya Arkeoloji Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen kapsamlı restorasyon ve modern teşhir-tanzim çalışmalarının ardından yeniden kapılarını açtı. Malatya Kültür Yolu Festivali kapsamında ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan müze, hem baştan sona yenilenen yüzü hem de sergilenen Eser sayısındaki rekor artışla tarih meraklılarının odak noktası oldu.

Kilitli Sandıklar Açıldı 225 Saklı Eser İlk Kez Vitrinde

Yenileme çalışmalarıyla birlikte müzede sergilenen eser sayısında tarihi bir eşik aşıldı. Deprem öncesinde yaklaşık 600 eserin yer aldığı teşhir salonlarında, yapılan yeni düzenlemelerle birlikte bu sayı 925’e yükseltildi.

Müzedeki dev dönüşümün detaylarını paylaşan Malatya Arkeoloji Müzesi Müdürü Murat Ata, bugüne kadar kamuoyunun hiç görmediği ve depolar muhafaza edilen 225 özel eserin de ilk kez sandıklardan çıkarılarak vitrine taşındığını müjdeledi. Ata, müzenin hem kronolojik hem de tematik bir kurguyla baştan tasarlandığını vurguladı.

Karakaya Baraj Gölü Altında Kalan Höyüklerin Eserleri Sergileniyor

Müzenin üst kat salonu, Yukarı Fırat Havzası’nın binlerce yıllık geçmişine ışık tutan nadide bir koleksiyona ev sahipliği yapıyor. Özellikle Karakaya Baraj Gölü suları altında kalarak zamana gömülen Pirot Höyük, İmamoğlu Höyüğü, Köşkerbaba Höyüğü ve Değirmentepe gibi önemli yerleşim alanlarında gerçekleştirilen kurtarma kazılarından elde edilen paha biçilmez buluntular, yenilenen teşhir alanlarında ilk kez bu kadar kapsamlı şekilde ziyaretçilere sunuluyor.

UNESCO Mirası Arslantepe ve Zengin Sikke Koleksiyonu Alt Kat Salonunda

Müzenin alt katında yer alan ana salon ise insanlık tarihinin ilk devlet yapılanmasına tanıklık eden UNESCO Dünya Mirası Arslantepe Höyüğü kazılarına ayrıldı. Arslantepe'den çıkarılan estetik açıdan gelişmiş araç, gereç ve simgesel objelerin yanı sıra, bölgenin ticaret ve siyasi tarihini gözler önüne seren zengin sikke koleksiyonu da bu bölümde sergileniyor.

Ziyaretçilerden Yenilenen Müzeye Tam Not Neolitik Çağdan Günümüze...

Deprem sonrası yapılan düzenlemelerle haftanın 7 günü kesintisiz hizmet vermeye başlayan müzeyi ziyaret eden vatandaşlar, kronolojik sergileme konseptine hayran kaldı.

Müzeyi gezen bir vatandaş, “Arslantepe insanlık tarihi açısından çok önemli bir merkez. Daha önce depolarda tutulan ve göremediğimiz birçok eseri burada ilk kez yakından inceleme fırsatı bulduk. Depremin izlerinin silindiği ve Neolitik dönemden günümüze kadar uzanan muazzam bir düzenleme yapıldığı açıkça görülüyor” ifadeleriyle memnuniyetini dile getirdi.