Aradan geçen yıllara rağmen acısı ilk günkü tazeliğini koruyan hain saldırı, Türkiye'nin hafızasına kazınan "İyi ki varsın Eren" feryadıyla hafızalardaki yerini koruyor.

O Gün Maçka Kırsalında Ne Yaşandı?

Okulların açılmasına az bir zaman kala okul harçlığını çıkarmak ve ailesine destek olmak amacıyla amcasının fındık bahçesinde çalışan Eren Bülbül, teröristlerin erzak çalmak için girdiği evlerini fark etti. Durumu hiç tereddüt etmeden güvenlik güçlerine bildiren Eren, terör örgütü mensuplarının planlarını bozdu.

Bölgeye sevk edilen güvenlik güçlerine evi göstermek için rehberlik eden genç Eren ve onu vücuduyla siper ederek korumaya çalışan Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, hain teröristlerin açtığı kalleş ateş sonucu şehit düştü. Ferhat Gedik, yaş gününde geride gözü yaşlı bir eş ve iki çocuk bırakırken; Eren Bülbül ise tüm Türkiye’nin evladı oldu.

Anne Ayşe Bülbül’ün Bitmeyen Acısı: "Eren’im Odasında Yaşıyor"

Şehadetinin üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen anne Ayşe Bülbül’ün yüreğindeki kor hiç sönmedi. Oğlunun evinin hemen yanında bulunan kabrini bir an olsun yalnız bırakmayan acılı anne, evinin bir odasını tamamen Eren’in hatıralarına ayırdı.

Eren’in kıyafetleri, fotoğrafları ve özel eşyalarıyla donatılan bu oda, kahraman gencin anısını ilk günkü gibi canlı tutuyor. Babasını şehit düşmeden bir yıl önce kaybeden ve 12 kardeşin arasında ailesine yük olmamak için çabalayan Eren’in vatan sevgisi, bugün milyonların yüreğinde yaşamaya devam ediyor.

Hafızalara Kazınan Cümle: "İyi ki Varsın Eren"

Sosyal medya hesabında şehit olmadan önce paylaştığı "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" sözü, şehadetinin ardından tüm Türkiye'nin ortak feryadı ve hüznü haline geldi.

Şehadetinin 9. yıl dönümünde de sosyal medyada binlerce vatandaş, "İyi ki varsın Eren" etiketiyle kahraman şehitlerimizi anarken; devlet erkanı, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar Maçka’daki kabri ziyaret ederek dualar okuyor.

Trabzon’un kahraman evladı Eren Bülbül ve onu korumak uğruna canını feda eden Ferhat Gedik, milletimizin gönlünde sonsuza dek yaşamayı sürdürecek.

Eren Bülbül ve Ferhat Gedik Kimdir?

Eren Bülbül: 1 Ocak 2002 Trabzon Maçka doğumludur. 11 Ağustos 2017’de 15 yaşındayken şehit olmuştur.

Ferhat Gedik: Hatay İskenderun doğumlu Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş. 41. yaş gününde, Eren Bülbül'ü korumak için üzerine siper olarak 41 kurşunla şehit düşmüştür.