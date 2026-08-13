Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karar, yönetmelik ve ilânların öne çıkan detayları şu şekildedir:

Resmi Gazete’de yayımlandı: Bina yıkımlarında kurallar değişti!
Resmi Gazete’de yayımlandı: Bina yıkımlarında kurallar değişti!
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Yürütme ve İdare Bölümü

Cumhurbaşkanı Kararı

ÖTV Tutarlarında Yeniden Düzenleme (Karar Sayısı: 11606): Bazı mallara uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girdi.

Yönetmelikler

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü: Ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanması, geri kazanımı ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği: Boğaziçi Üniversitesi lisans düzeyindeki eğitim, öğretim ve sınav esaslarını düzenleyen yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Kurul Kararları

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK): Kurulun 22/07/2026 tarihli ve 2026/1491 sayılı kararı yayımlandı.

Nükleer Düzenleme Kurulu (NDK): Kurulun 06/08/2026 tarihli ve 2026-34/2 sayılı kararı Resmi Gazete’de yer aldı.

İlân Bölümü

Yargı İlânları: Mahkemelerce verilen tebligat ve duruşma ilanları.

Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları: Kamu kurum ve kuruluşlarının güncel ihale duyuruları.

Çeşitli İlânlar: T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen gösterge niteliğindeki günlük döviz kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) günlük değerleri ilan edildi.

Muhabir: Samet Aktaş