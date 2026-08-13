Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karar, yönetmelik ve ilânların öne çıkan detayları şu şekildedir:
Yürütme ve İdare Bölümü
Cumhurbaşkanı Kararı
ÖTV Tutarlarında Yeniden Düzenleme (Karar Sayısı: 11606): Bazı mallara uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girdi.
Yönetmelikler
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü: Ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanması, geri kazanımı ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi.
Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği: Boğaziçi Üniversitesi lisans düzeyindeki eğitim, öğretim ve sınav esaslarını düzenleyen yönetmelikte değişiklik yapıldı.
Kurul Kararları
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK): Kurulun 22/07/2026 tarihli ve 2026/1491 sayılı kararı yayımlandı.
Nükleer Düzenleme Kurulu (NDK): Kurulun 06/08/2026 tarihli ve 2026-34/2 sayılı kararı Resmi Gazete’de yer aldı.
İlân Bölümü
Yargı İlânları: Mahkemelerce verilen tebligat ve duruşma ilanları.
Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları: Kamu kurum ve kuruluşlarının güncel ihale duyuruları.
Çeşitli İlânlar: T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen gösterge niteliğindeki günlük döviz kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) günlük değerleri ilan edildi.