Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı verilerine göre, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü Malatya genelinde vefat eden vatandaşların bilgileri açıklandı. Kent merkezinde ve ilçelerde son yolculuğuna uğurlanan isimler, yaşları, taziye adresleri ve defin yerleri şu şekildedir:

Hüseyin Araç Yaş: 33 Taziye Adresi: Hacı Abdi Mh. Battalgazi / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Muzaffer Özdemir Yaş: 86 Taziye Adresi: Dilek Mh. Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Hatice Ulutaş Yaş: 82 Taziye Adresi: Orduzu Mh. Blok Battalgazi / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Fatma Çetin Yaş: 88 Taziye Adresi: Melekbaba Mh. Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Hikmet Sarıci Yaş: 78 Taziye Adresi: Zaviye Mh. Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Hüseyin Gerçek Yaş: 88 Taziye Adresi: Özalper Mh. Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Süleyman Aslangiray Yaş: 74 Taziye Adresi: Aşağıbağlar Mh. Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Hacı Ulutaş Yaş: 82 Taziye Adresi: Hasançelebi Mh. Hekimhan / Malatya Defin Yeri: Hasançelebi Mh. Hekimhan / Malatya Mezarlığı

Zeynep Orhan Yaş: 76 Taziye Adresi: Arguvan / Malatya Defin Yeri: Arguvan / Malatya Mezarlığı

Hüseyin Kutlutürk Yaş: 75 Taziye Adresi: Bayramuşağı Mh. Akçadağ / Malatya Defin Yeri: Bayramuşağı Mh. Akçadağ / Malatya Mezarlığı

