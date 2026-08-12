Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı verilerine göre, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü Malatya genelinde vefat eden vatandaşların bilgileri açıklandı. Kent merkezinde ve ilçelerde son yolculuğuna uğurlanan isimler, yaşları, taziye adresleri ve defin yerleri şu şekildedir:
- Hüseyin Araç
- Yaş: 33
- Taziye Adresi: Hacı Abdi Mh. Battalgazi / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
- Muzaffer Özdemir
- Yaş: 86
- Taziye Adresi: Dilek Mh. Yeşilyurt / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
- Hatice Ulutaş
- Yaş: 82
- Taziye Adresi: Orduzu Mh. Blok Battalgazi / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
- Fatma Çetin
- Yaş: 88
- Taziye Adresi: Melekbaba Mh. Yeşilyurt / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
- Hikmet Sarıci
- Yaş: 78
- Taziye Adresi: Zaviye Mh. Yeşilyurt / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
- Hüseyin Gerçek
- Yaş: 88
- Taziye Adresi: Özalper Mh. Yeşilyurt / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
- Süleyman Aslangiray
- Yaş: 74
- Taziye Adresi: Aşağıbağlar Mh. Yeşilyurt / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
- Hacı Ulutaş
- Yaş: 82
- Taziye Adresi: Hasançelebi Mh. Hekimhan / Malatya
- Defin Yeri: Hasançelebi Mh. Hekimhan / Malatya Mezarlığı
- Zeynep Orhan
- Yaş: 76
- Taziye Adresi: Arguvan / Malatya
- Defin Yeri: Arguvan / Malatya Mezarlığı
- Hüseyin Kutlutürk
- Yaş: 75
- Taziye Adresi: Bayramuşağı Mh. Akçadağ / Malatya
- Defin Yeri: Bayramuşağı Mh. Akçadağ / Malatya Mezarlığı
Muhabir: Nisa Taştan