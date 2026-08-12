Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde yeni rektörün belirlenmesi için süreç hız kazandı. Rektörlük başvurularının tamamlanmasının ardından üniversite bünyesinden aday olan dört profesörün Yükseköğretim Kurulu’nda görüşmeye davet edildiği öğrenildi. Prof. Dr. Engin Yıldırım, Prof. Dr. Aziz Aksoy, Prof. Dr. Tuncay Kan ve Prof. Dr. Hıdır Pekmez’in önümüzdeki günlerde YÖK’te yapılacak görüşmelere katılması bekleniyor.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde yeni dönem hareketliliği

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde mevcut rektörlük döneminin sona yaklaşmasıyla birlikte yeni dönem için yürütülen çalışmalar hızlandı. Üniversitede rektörlük görevini üstlenecek ismin belirlenmesi amacıyla başvuru süreci geçtiğimiz haftalarda tamamlandı.

Rektörlük başvuruları 17 Temmuz’da başladı ve 31 Temmuz’da sona erdi. Başvuru sürecinde üniversite bünyesinde görev yapan bazı akademisyenlerin de rektörlük için aday olduğu öğrenildi.

Başvuruların ardından süreç Yükseköğretim Kurulu aşamasına taşındı. Edinilen bilgilere göre adaylarla YÖK tarafından görüşmeler gerçekleştirilecek.

Edinilen bilgilere göre; Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Engin Yıldırım, Mühendislik Fakültesi’nden Prof. Dr. Aziz Aksoy, Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Tuncay Kan ve Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Hıdır Pekmez rektörlük yarışı kapsamında öne çıkan isimler oldu. Aday akademisyenlerin cuma gününden itibaren YÖK heyetiyle birebir görüşmelere katılması bekleniyor.

Diğer yandan, 15 Eylül 2022 tarihinde göreve başlayan mevcut Rektör Prof. Dr. Recep Bentli’nin de yeni dönem için yeniden atanma ihtimali olan güçlü adaylar arasında yer aldığı belirtiliyor. YÖK’teki değerlendirme ve mülakat maratonunun tamamlanmasının ardından hazırlanan liste Cumhurbaşkanlığına sunulacak ve rektör ataması Cumhurbaşkanı kararıyla resmiyet kazanacak.