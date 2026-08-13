Malatya Kültür Festivali açılışını takip eden Busabah TV ekibi, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile gerçekleştirdiği kısa röportajın ardından basın danışmanlarının “Kimden izin aldınız da röportaj yapıyorsunuz?” şeklindeki tepkisiyle karşılaştı. Yaşanan tartışma, Berkman Dulcan’ın moderatörlüğünü yaptığı Haftanın Nabzı programında gündeme geldi. Programa konuk olan gazeteci Necdet Akboğa ise yalnızca röportaj tartışmasını değil, belediyelerin basın ve sosyal medya kullanım anlayışını da sert sözlerle eleştirdi.

Festivalde Neler Yaşandı?

Geçtiğimiz günlerde Malatya Kültür Festivali’nin açılışını takip eden Busabah TV ekibi, programı canlı olarak izleyicilere aktardı. Açılışın ardından festival alanındaki konuklarla kısa röportajlar gerçekleştiren ekip, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile de karşılaşarak kendisinden kısa bir açıklama aldı. Açıklamadan sonra Sami Er’in basın ekibinden, “Kimden izin aldınız da röportaj yapıyorsunuz?” şeklinde tepki geldiği belirtildi. Yaşanan durum Busabah Medya ekibinin tepkisine neden olurken, konu Haftanın Nabzı programında da gündeme taşındı. Programda ayrıca Malatya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Kubilay Bilal Öztürk’ün görev anlayışına ilişkin eleştiriler de dile getirildi.

Festivalde Röportaj Sonrası “İzin” Tartışması

Moderatör Berkman Dulcan, geçmiş dönemlerde böyle bir uygulamanın olup olmadığını sorgulayarak,

“Kültür Yolu Festivali'nde Sami Er her gün bir sosyal medya ekibinin konuğu oldu. Yani sosyal medya uzmanıyım diyor da adamın takipçisine bakıyorum, 600-700 kişi, bilemedim 1000 kişi. Bunu sosyal medya fenomeni olarak görmüşler, Başkana bununla röportaj verdiriyorlar. Bizim ekibimiz Başkanla röportaj yaptı diye Basın Daire Başkanı arattırıyor ve şunu sorduruyor: 'Kimden izin aldınız da Başkanla röportaj yaptınız?' Bizim dönemimizde böyle bir şey var mıydı?”

diye sitem etti.

“Meydan çakallara kalmış”

Programın konuğu gazeteci Necdet Akboğa ise yaşanan tartışmaya çok daha sert ifadelerle karşılık verdi. Akboğa,

“Ağzını yırtarlar adama, Malatya'yı dar ederler. ‘Köpeksiz köyde değneksiz dolaşma’ mevzuları var ya. Şimdi ortam birazcık paraya döküldüğü için, herkes satın alındığı için, herkese sus payı dağıtıldığı için çakalları meydana salıp ellerine birer tane cep telefonu verip; tipsiz, kişiliksiz, ne olduğu belli olmayan kişileri gönderip sokaklarda insanlara provokasyonlar yapıldığı için, kanun ve nizam uygulanmadığı için, vergiler verilmediği için bütün meydan çakallara kalmıştır. Aslanları bağlamışlardır zincire, çakallar meydandadır. Ve bu çakallara yön verenler, yüz verenler, besleyenler büyük çakallardır. Çakalların da hükmü kurtlar ayağa kalkana kadardır. Şimdi kurt ayağa kalkarsa sadece bir tanesini boğup geçmez biliyor musun? Belki bir tanesini yer ama 10 tanesini boğar gider, kurdun da öyle bir özelliği var” dedi.

“Yöneticiler parmakta oynatılacak kadar hafif olmamalı”

Sosyal medya hesapları üzerinden yöneticilerle yakın ilişki kurmaya çalışan kişilere yönelik de sert ifadeler kullanan Akboğa,

“Şimdi herkes aklını başına alsın, bu şehir sahipsiz değildir. Sosyal medyada orada burada dünya paralar harcayarak bu ülkenin, bu devletin ve bu şehrin yöneticilerini parmağında oynatmaya kalkmasın. Bu şehri yönetenler de parmakta oynamasınlar, parmakta oynayacak kadar da basit ve hafif olmasınlar. ‘Başkanım göz kırp, Başkanım yan dur, Başkanım havaya bak, Başkanım yere bak, Başkanım avanak...’ Hani tekerleme vardı ya çocuk oyunlarında; ‘Havaya bak, yere bak, avanak’ derdik. Şimdi tam da bu durumu yaşıyoruz” diye açıklamalarda bulundu.

“Şehri tıklanmayla mı yöneteceksiniz?”

Özellikle asfalt çalışmalarının sosyal medya içeriklerine dönüştürülmesini eleştiren Akboğa,

“Asfalt dökümü yapıyorsun, kız çocuklarını tutmuşsun asfaltı tanıtıyor. Hangi kültürünüzde vardı sizin daha düne kadar, ne işi var bunların? Asfaltını tanıtacaksan git sen kendini tanıt. Senin hizmetini tanıtmak için 17-18 yaşındaki çocukların ekrana çıkması mı gerekiyor ya? Siz hangi aklı yaşıyorsunuz ya? Size kim bu aklı veriyor? Siz nasıl yöneticisiniz ya? Siz nasıl bu memleketin, bu devletin, bu insanların paralarıyla makam arabalarına binip dünya kadar para harcayıp ondan sonra ‘Sağa dön, sola dön, sırıt, konuş, gül, dişini göster, göz kırp...’ Bu mudur ya sizin başarınız?”

şeklinde konuştu.

“Malatyalı yöneticiden tıklanma değil hizmet bekliyor”

Programda sosyal medya kullanımına ilişkin eleştirilerini sürdüren Akboğa,

Hangi Pütürgeli sosyal medyadadır teyze? Sana oy veren Kaleli, sana destek veren, sana dua eden Orduzulu hangi sosyal medyada seni tıklamıştır? Tıklanmak mıdır bütün mesele ya? Bütün hayatınız tıklanmak üzerine midir, parmak üzerine midir, işaret üzerine midir? Şehir bununla yönetiliyor ya; varsa yoksa ellerine bir cep telefonu, sağa dön sola dön... Bu nedir ya? Şehri yönetin, şehrin yollarını yönetin, şehrin geleceğini yönetin, şehrin vizyonunu yönetin, şehre bir şey katın ya! Kültür neyi vermişsiniz. Her birinizin etrafında 10 tane, 20 tane cep telefonu taşıyanı var. Herkes aklını başına toplasın, şu sosyal medya sevdasından vazgeçin"

diye sözlerini noktaladı.